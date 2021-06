Na jih Brna po více než třech letech vyjede tramvaj, opravy jsou u konce

Už zítra se cestující brněnskou MHD poprvé od jara 2018 opět svezou linkou číslo 12 z hlavního nádraží na jih města do Komárova. Nejvýraznější změnou je, že tramvaj nyní vede ulicí Plotní. Ulice Dornych, kudy původně linka vedla, je přestavěná na čtyřproudovou silnici.

„Trvalo to dlouho, ale stojí to za to. Stavba se prodloužila o rok, protože jsme chtěli nejprve otevřít pro auta Dornych, potom teprve začaly práce na Plotní,“ uvedla při dnešním slavnostním otevření brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Pro veškerou dopravu se silnice otevře do konce léta.

Zcela nová tramvajová trať se tak v Brně postavila poprvé od roku 2008 (tehdy se prodloužila trať do Technologického parku). Cestu na hlavní nádraží zkrátila z jihu Brna o dvě minuty. Na takto krátkém úseku jde podle zástupců dopravního podniku o výrazné zrychlení.

Se změnou vedení trati se tramvajového spojení s centrem města dočkalo také autobusové nádraží Zvonařka. Původně museli cestující k zastávce chodit několik set metrů před frekventovanou silnici.

Sedmička spojí hlavní nádraží a Vsetínskou

Se začátkem prázdninového provozu MHD přichází ovšem také několik omezení. Kvůli výstavbě trati k univerzitnímu kampusu bude tramvajová linka 6 končit už u Ústředního Hřbitova. Odkloněná bude na tuto trať i osmička. Dosud jezdily tramvaje, které mají běžně konečnou ve Starém Lískovci, k zastávce Švermova.

Za osmičku, která jezdí běžně z hlavního nádraží, bude náhradní dopravu v obou směrech zajišťovat k zastávce Vsetínská tramvaj s číslem 7, což je na Brno poslední roky netypické označení. Linka s tímto číslem byla totiž zrušena v roce 2012.

Od prvního července musí lidé počítá také s dalším omezením na ulici Tuřanka, která se už delší dobu opravuje. Nově tudy neprojedou trolejbusy.

Naopak se stavebními pracemi stále pokračují na křižovatce u Semilassa v Králově Poli. Od pátku 2. do úterý 6. července bude křižovatka zcela neprůjezdná, od středy pak začnou tramvaje jezdit opačně než dosud. Linka 1 i 6 bude končit u nádraží v Králově Poli. Do Řečkovic tak budou muset lidé náhradní dopravou. Opravu by měli dělníci dokončit začátkem srpna.

A šoféři osobních aut musí počítat s tím, že budou do konce prázdnin uzavřené oba tubusy Pisáreckého tunelu.

Dobrou zprávou ale je, že během léta do ulic vyjede třináct nových klimatizovaných autobusů. „Na podzim bychom chtěli mít už všechny autobusy jezdící po Brně nízkopodlažní, a skončit tak s érou vozidel Karosa,“ doplnil generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.