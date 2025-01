Zatím jen 13 procent voličů. V Brně se volí senátor prvně s občankou v mobilu

Do 21:00 se dostavilo 13,68 procenta z více než 90 tisíc oprávněných voličů z obvodu. Z nich jich 456 využilo při ověření totožnosti eDoklad.

Novinka se týká obvodu 60 – Brno-město, do kterého spadají městské části Žabovřesky, Jundrov, Komín, Královo Pole, Řečkovice a Mokrá Hora, Medlánky, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov a Brno-sever.

Premiér Petr Fiala (ODS) odvolil v budově Masarykovy ZŠ a MŠ v Zemědělské ulici v doprovodu svých blízkých a také se prokázal elektronickou verzí dokladu z mobilu. Ač načtení trvalo o něco déle než kontrola fyzického průkazu jeho manželky, s fungováním je premiér spokojený.

„Já sám využívám eDoklad od první chvíle, co je to možné. Od 1. ledna je teď možné prokazovat se prakticky všude. Jsem rád, že to u voleb šlo hladce, a myslím, že se jedná o hmatatelný důkaz, že se digitalizace daří,“ prohlásil ve volební místnosti. Zároveň je však jediný z rodiny, kdo aplikaci místo klasického občanského průkazu použil.

Přiznal, že k volbám přišel se smíšenými pocity, protože jde o doplňovací volby za zemřelého senátora Krause (ODS). „Odešel náhle a byl vždy plný sil, proto je to smutná záležitost. My jsme do voleb nominovali Zdeňka Papouška, což je výrazná osobnost veřejného života, navíc už senátorem byl a má potřebné zkušenosti. Věřím, že mu občané dají důvěru a že uspěje,“ řekl novinářům.

Pro úřady městských částí, kde se volby konají, znamenala novinka v podobě eDokladu školení a náklady navíc. Například Brno-sever, kde žije 33 tisíc voličů, si za 66 tisíc korun na měsíc pronajalo 70 mobilů, které speciálně kvůli volbám vybavilo aplikací pro eDoklady, aby s nimi bylo možné identitu příchozích ověřovat.

„Telefony budou obsluhovat především zaměstnanci úřadu, kteří jsou zapisovateli, ale proškolili jsme i předsedy a místopředsedy jednotlivých komisí,“ předeslal tajemník úřadu Michal Lipovský.

S předstihem počítal s tím, že aplikaci eDoklady si budou mít zájem vyzkoušet i ti voliči, za nimiž přijdou příslušní pracovníci s přenosnou schránkou domů.

Do místnosti, v níž odvolil premiér Fiala, dorazilo během prvních dvou hodin od jejího otevření 119 voličů, z nichž jen šest využilo aplikace v telefonu.

Jako jeden z prvních se mobilem prokázal Brňan Adam Šlesinger. Volební komisi se podařilo ověřit jeho totožnost bez problému. „Je to praktické. Obecně se to hodí pro situace, kdy zapomenete doklady. Pořád je ale velká nevýhoda, že občanku v mobilu nepřijímají soukromé instituce, třeba banky. Takže jste stejně nucený mít doklad u sebe,“ poznamenal volič.

„Já jsem s e-dokladem maximálně spokojený. Zkušenost s využitím mám zatím jen u policistů, vše fungovalo, jak má. Občanku ani řidičák u sebe nenosím už od minulého roku a myslím, že pro lidi s chytrým mobilem je to pohodlnější,“ uvedl další z voličů, který elektronický doklad využil.

Jiný z nich, mladý muž z Brna, naproti tomu konstatoval, že o eDokladu neuvažoval. „Připadá mi to zbytečné,“ pokrčil rameny.

Volí se i ve vile

Premiérově slouží jako volební místnost nedávno opravená Arnoldova vila v Černých polích. Přesunuly se sem volební místnosti dvou okrsků, dříve byly spolu s dalšími dvěma na nedaleké Mendelově univerzitě. Jak dříve uvedl starosta městské části Brno-sever Martin Maleček (Hnutí SOL), koordinace přípravy volebních místností byla stále složitější, proto je městská část přesunula.

V Arnoldově vile volí obyvatelé dvou volebních okrsků 20001 a 20002, lidé spadající do okrsků 20003 a 20004 musí zamířit do budovy základní školy v Zemědělské 29 nebo Jugoslávské 126.

Zesnulého Romana Krause má v Senátu zájem nahradit mimo jiné i jeho předchůdce nestraník Zdeněk Papoušek s podporou rovnou sedmi stran – od nominující ODS přes KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Piráty, Zelené až po uskupení Fakt Brno. Proti němu stojí náměstkyně brněnské primátorky Karin Podivinská (ANO, SOCDEM), strážník Městské policie Brno a zastupitel Králova Pole Petr Koš (SPD, Trikolora a hnutí PRO), bývalý ředitel brněnské zoo Martin Hovorka (Přísaha), předseda Moravského zemského hnutí Pavel Trčala a právník Milan Hamerský (KAN).