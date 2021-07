VIDEO: 25 kilometrů zmaru. Policie s odstupem proletěla trasu tornáda

„Živel začal ničit už v polích mezi Lanžhotem a Břeclaví. Před Ratíškovicemi se větrný trychtýř naštěstí rozpadl,“ shrnuje policejní mluvčí Petr Vala.



Mezi těmito body se táhne pětadvacet kilometrů dlouhá stopa, kterou lemují poničené budovy, z nichž nyní často září modrá barva provizorních plachtových střech, zřetelné skládky odpadu i vyvrácené stromy.

Likvidační práce v obcích Břeclavska a Hodonínska se však v těchto dnech už chýlí ke konci. Dnes odpoledne odjede konvoj víc než třiceti kusů těžké hasičské techniky, ve čtvrtek se pak stáhnou i poslední čtyři desítky profesionálních hasičů, kteří prováděli demolice v Hodoníně.



Hodonínská škola má být opravena do 1. září

V jeho části Pánov, která byla v tomto městě nejvíc zasažena, už mají všechny poničené domy novou střechu. Podle hodonínského místostarosty Petra Buráně zde bylo zasaženo asi dvacet nemovitostí, šest muselo jít k zemi.



V Hodoníně je poškozeno dalších asi 100 budov, mezi nimi domov seniorů, základní škola, atletický stadion nebo sportovní hala.

Velké poškození přesahující odhadem čtvrt miliardy nastalo u domova seniorů S-centrum, které zřizuje kraj.



„Dá se ale opravit. Na našem majetku je největší škoda na Základní škole U Červených domů, která půjde do desítek milionů. Už je ale nasmlouvaná firma, která to má dát do pořádku tak, aby mohly děti 1. září do školy,“ řekl Buráň ČTK.

Zničený je také útulek pro psy, kde muselo k zemi několik budov. Psi jsou v jiných útulcích. Podle Buráně na městském majetku vznikla škoda kolem 150 milionů korun, pokrýt by ji mělo pojištění.

„Máme ještě zřízený transparentní účet, kde je asi 50 milionů. Postupně vyplácíme peníze lidem. Měsíc se nezastavili, je to nápor na psychiku i velké fyzické vypětí. Lidé jsou unavení, na druhou stranu se ukázala obrovská vlna solidarity. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomohli,“ uvedl místostarosta.



Nejsme agentura, upozorňují policisté

Tornádo zasáhlo celkem asi 1 200 domů, z nichž téměř 200 bylo zbouráno.



V oblasti dál zůstává armáda a také policisté. „Jednak z hlediska střežení skládek a jednak zvýšeného dohledu v jednotlivých obcích,“ informoval jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil.

„Na druhou stranu upozorňuji, že někteří občané si nás trošku pletou s ochrannou agenturou a mají představu, že budeme stát přímo u jejich stavebního materiálu. To určitě ne. Ale bude zajištěna hlídková činnost ve dne i v noci,“ poznamenal Tržil, podle nějž budou policisté na místě působit nejméně do konce prázdnin.