Dětem z tornádem zničených obcí nabídli tábory, zájem zatím není velký

„Škola má celou střechu pryč, sklepy protečené. Tělocvična, šest let stará, je v dost špatném stavu. Nové školní hřiště je úplně zdevastované. V budově jsou vymlácená okna. Školní nábytek se nezničil. Ale je to dost čerstvé, rozsah škod ještě pořádně neznáme,“ potvrzuje ředitelka hrušecké školy Svatava Bradávková s tím, že do budovy se výuka vrátí nejdříve v říjnu.



Když ve středu dostávaly děti vysvědčení na fotbalovém hřišti, procházela mezi přítomnými rodiči Alena Vlková a rozdala jim informační letáky o nabídce trávení času pro jejich potomky.

„Základní škola v nedalekých Prušánkách už ode dneška spouští speciální příměstský tábor, děti budeme vozit tam i zpět. Bude pro ně zajištěný program, pedagogické vedení, výlety, strava a pitný režim. Bude se také testovat na covid,“ informuje Vlková, která bezplatné pobyty v budově prušánecké školy koordinuje.



Termíny jsou vypsané na všední dny po celé prázdniny. Rodičům stačí zavolat a po dítěti poslat vyplněný formulář.

O tom, že své dvě děti právě na tento tábor pošlou, přemýšlejí i manželé Marcinkovi. „Ještě to musíme probrat, ale chtěla bych nabídky využít. Nejsme sice ze zasažené oblasti, ale mohla bych jít pomáhat ostatním. Nebudu muset řešit obědy a hlídání. Teď jsme pomáhali tři dny a děcka byla samotná doma. Člověk při práci pořád přemýšlí, jestli mají všechno nachystané, i když jsou už děti velké a rozumné,“ říká maminka páťáka a prvňačky.

Obec zavalily stovky „hlídacích“ nabídek

Podobné nabídky se na lidi z obcí zasažených tornádem doslova valí ze všech stran. Rodinám se neznámí lidé z celé republiky nabízejí, že mohou děti pohlídat u sebe doma, případně je vzít s sebou na dovolenou. Jsou to učitelé, zdravotní sestry i aktivní prarodiče. Jenže zatím bez odezvy. Nabídka extrémně převyšuje poptávku. To potvrzují i skauti.

„Devadesát skautských oddílů se nabídlo, že bude moci vzít na své tábory zdarma děti z jihomoravských vesnic. Prozatím nemáme hlášené žádné zájemce. Chápeme to, teď se řeší akutní problémy. Očekáváme, že se lidé ozvou v dalších týdnech. Místo je pro nižší stovky dětí, a to především v červencových termínech,“ říká mluvčí Skautu Barbora Trojak.

Podle ní jde o ojedinělou akci, protože se poprvé na skautské tábory vydají i neskautské děti. „Podle věku je přiřadíme k oddílu, kde bude zrovna místo. Kapacity navyšovat nebudeme, aby se z táborů nestaly zotavovací akce, u nichž platí trochu jiná pravidla,“ dodává.

Zdarma do Aqualandu

Své pobytové tábory dětem z Hodonínska a Břeclavska nabízí i brněnské Středisko volného času Lužánky. „Otevíráme pro ně šest táborů, na nichž je dohromady až čtyřiadvacet míst pro děti různého věku. Další dva tábory jsou pro rodiče nebo prarodiče s dětmi. Řešíme jen to, aby byl dostatek místa v chatkách,“ ujišťuje mluvčí Kristýna Kolibová.

Až do konce července mají také lidé ze zasažených obcí vstup zdarma do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách.



„Můžeme posloužit jako místo, kde se mohou zabavit děti, jejichž rodiče musejí řešit nastalou situaci. Děti k nám mohou vzít prarodiče či přátelé. Zároveň lze naše centrum využít pro osobní hygienu,“ navrhuje ředitel Petr Pavlacký. Lidé se na pokladnách prokážou trvalým pobytem, který je uveden v občanském průkazu, nebo potvrzením z obce.