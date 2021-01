Rozkol v TOP 09. Válek odstřihl svého rivala, podle něj jde o osobní mstu

„Oba dva opakovaně postupovali jinak, než jak rozhodly stranické orgány. Využil jsem možnosti odvolat se ke smírčímu výboru. Ten jejich chování vyšetřil, posoudil, zhodnotil a rozhodl tak, že pochybení Vituly a Kunce je závažné. Oni chybu neuznali, upřednostnili svůj vlastní zájem nad zájem strany. Výkonný výbor mohl členy buď vyloučit, nebo jim pozastavit členství. V tomto případě padl jediný návrh, a to na vyloučení, a ten byl odhlasován,“ sděluje krajský předseda TOP 09 a poslanec Vlastimil Válek.

Právě on a senátor Tomáš Třetina návrh na vyloučení dlouholetých členů podali. Jakých přešlapů se krajský zastupitel Jan Vitula s místostarostou brněnských Židenic Petrem Kuncem dopustili, však nechtěl Válek upřesnit.



Podle Vituly s Kuncem je oficiálním důvodem pro vyloučení údajná nominace Vituly do uvolněné funkce předsedy Komise pro výchovu vzdělání a sport v krajském zastupitelstvu.

„Jako Spolu pro Moravu jsme prý nominovali Jana Vitulu do uvolněné, tedy placené, funkce předsedy komise. Což je naprostý nesmysl, protože ta funkce placená není a nikdy nebyla,“ oznamuje Kunc.



Vitula dodal, že se před smírčím výborem snažili doložit i důkazy o tom, jak se jednání na jihomoravském zastupitelstvu vedla, nicméně neúspěšně. „Dokládali jsme to, ale nebylo nám přáno sluchu. Opírali se o jediný mail z průběhu jednání, ale to, že se o funkci jako o uvolněné později už vůbec neuvažovalo, nebrali v potaz,“ tvrdí.



Válek si upevňuje moc, míní Vitula

Místo šéfa komise nakonec obsadil Michal Doležel (za TOP 09), s nímž byl Vitula poslední týdny ve sporu. Vitula to bere jako důkaz Válkovy snahy o upevnění pozice.

Výtek vůči Vitulovi s Kuncem padlo více. „Ale u všech bodů, které jsou nám vytýkány, umíme doložit, že nejsou pravda. Také jsme se to pokusili udělat, ale nikdo nám nevěnoval pozornost a naše podklady vůbec nebyly vzaty v úvahu. Pan profesor Válek to prostě chce držet pevně v ruce a nechce mít ve svých řadách někoho, kdo mu oponuje, o ničem jiném to není,“ míní Vitula.

Osobní rovinu sporu zmiňuje i Kunc, který poukázal na brněnské aféry z minulosti, například soudní tahanice někdejšího zastupitele Tomáše Jana Otradovce nebo přidělování bytů rodině tehdejšího místostarosty Králova Pole Dana Valenty.

„Nikdy nikdo nenavrhl jejich vyloučení, kdežto mě rovnou vyloučili kvůli nějaké nominaci. A návrh padl od Tomáše Třetiny, kterému jsem přepustil místo na kandidátce a pomáhal mu při senátních volbách. Sám stranické stanovy porušuje třeba tím, že kumuluje funkce, nebo že ani nevstoupil do zastupitelského klubu na kraji,“ mrzí Kunce. Třetina se k jeho vyloučení nechtěl vyjádřit.

Válek zdůrazňuje, že jako osobní spor situaci nevnímá. „Oba dva jsou velmi aktivní, pracovití, činní a uznávaní, a co se týče volebních výsledků, tak jsou oba úspěšní. Ale ani to je neopravňuje k tomu, aby se chovali jako solitéři. Pokud rozhodne příslušný orgán jinak, než jak by chtěli, tak nejde, aby to neakceptovali a jeli si po svém. Kdyby uznali chybu, nemuselo to do této situace dospět,“ vysvětluje krajský předseda a celostátní místopředseda strany.



Hlavní jsou sněmovní volby, neskrývá Válek

K podobnému vyloučení člena došlo v Brně před třemi lety. Tehdy právě Kunc prosazoval Válka jako lídra kandidátky v komunálních volbách místo tehdejšího náměstka primátora Jaroslava Kacera. Kacer následně TOP 09 zcela opustil a jeho post předsedy brněnské organizace získal Kunc.

Je tak možné, že silných osobností se chce před sněmovními volbami zbavit i Válek, kterého by s velkou pravděpodobností mohl ohrozit právě Vitula - někdejší celostátní místopředseda a bývalý krajský předseda TOP 09 a zároveň muž, který třikrát za sebou úspěšně dovedl stranu do krajského zastupitelstva. Sám Vitula se chlubí tím, že přiláká víc voličů než Válek.

Válek nepopírá, že zohledňuje především výsledek příštích sněmovních voleb. „Mně jde o to, abychom měli vládu, za kterou se nemusím stydět, a která bude dobře vládnout mým dětem. Já budu velmi pravděpodobně na kandidátce na některém z předních míst. Když volby dobře dopadnou, tak budu čtyři roky v parlamentu, budu dělat maximum práce a pak skončím. Pevně věřím, že strana nestojí na jednom, dvou úspěšných lidech,“ říká Válek.



„Myslím, že si v Praze neuvědomují, že TOP 09 potřebuje komunálního politika, ale komunální politik tuto stranu nepotřebuje,“ podotýká Vitula.

Vitula i Kunc ve svých stávajících funkcích zůstávají, ani jeden zatím neuvažuje o vstupu do jiné strany. „Dostal jsem už několik nabídek, do budoucna se tomu bránit nebudu, ale nyní si to musím srovnat,“ sděluje Kunc. Vitula podle svých slov nenašel stranu, jejíž program by mu vyhovoval.



Zda se odvolají ke stranickému smírčímu výboru, zatím zvažují. Podle nich však není příliš velká šance, že by orgán v řešení sporu mohl rozhodnout v jejich prospěch.