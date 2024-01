Jak neodradit pivaře? Některé restaurace raději zdražují jídlo

„Z něčeho baristy platit musíme“ Vedle milovníků piva musejí se zdražením své rozkoše počítat také ti, kteří propadli kávě. I tohoto nápoje se totiž od letoška týká zvýšení sazby DPH. Kavárny v Brně, které jsou její bohatou nabídkou vyhlášené, plánují podobně jako některé restaurace rozprostřít vyšší ceny napříč sortimentem. V Café Placzek tak některé kávy nezdraží vůbec, jiné ovšem o plných jedenáct procent. „Něco zase stoupne o dvě koruny, něco o pět. Zvýšenou daň se snažíme rozdělit mezi všechny produkty jak se zvýšenou daní, tak s nezměněnou,“ nastiňuje manažer Michal Grznár. Třeba cena cappuccina nabobtnala o pět korun na současných 75. Obdobný plán má majitel několika brněnských kaváren a restaurací Raed Kahwaji. „Zvýšení DPH u piva a nealko nápojů jsem se snažil rozložit jak mezi produkty, kterých se zvýšení týká, tak mezi ty, u nichž DPH neroste. V našem případě třeba káva zdražuje o pět korun, pivo o tři až pět korun. Uniká mi ale logika zařazení nealko nápojů, a to včetně těch nedoslazovaných, do vyšší sazby,“ říká Kahwaji, který zdůrazňuje, že nárůst cen neznamená vyšší zisk pro podniky, ale výhradně pro stát. La Familia Café ve Znojmě postupem času zdraží všechno. „Když už člověk vyjde ven na kafe, chce mít opravdu kvalitní servis. Jinou možnost než zvednout ceny nemáme, z něčeho obsluhu i baristy platit musíme,“ předesílá majitelka Iveta Zezulková. S cenami pohne také mobilní kavárna Kofi Kofi, která má v Brně osmnáct poboček. „Kávu nezdražíme najednou, plánujeme si počkat pár týdnů a načerpat nápady i od jiných podniků,“ sděluje marketingová mluvčí Sabina Slavíková. Na internetu se objevila úvaha, že kafe s mlékem by mělo stát jinou částku než bez mléka, které coby potravina do vyšší sazby nespadá. To však kavárny odmítají. „Naše ceny jsou založené na konkrétních produktech, ne na klasifikaci jednotlivých složek,“ hlásí Ivana Doubravová, provozní Café Momenta na Zelném trhu v Brně.