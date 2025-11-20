Lidem vadí stav toalet v oblíbeném centru, hlasují pro „spláchnutí minulosti“

Stovky brněnských dětí každý den zamíří do kroužků ve Středisku volného času uprostřed Lužánek. Budova v centru největšího brněnského parku slouží v nemálo případech i kolemjdoucím, když si potřebují odskočit. Tamní toalety však mají nejlepší za sebou. Ve stejném stavu jsou už desítky let a roky slibovaná oprava nepřichází.

Pracovníky volnočasového centra stav záchodů štve, což umocňuje fakt, že se čím dál častěji řeší nějaká porucha. „Je to i tím, že jsou opravdu velmi vytížené,“ líčí vedoucí některých aktivit ve středisku Lucie Hlavicová s tím, že týdně je může využít až 2500 dětí a dalších návštěvníků.

Právě tato pracovnice předložila návrh na pětimilionovou rekonstrukci toalet do takzvaného participativního rozpočtu. V rámci něj sami lidé hlasují o projektech, do kterých pak je Brno zavázáno investovat. Přímo na toaletách jsou cedulky nabádající ostatní k hlasování a „spláchnutí minulosti“.

Ředitel střediska Jan Ondroušek záměr svých podřízených podporuje. Doufá, že se tím oprava pohne rychleji dopředu. Město jako majitel budovy, v níž tato krajská organizace sídlí, totiž podle něj spíš často řeší havarijní stavy, než nějakou generální rekonstrukci se vším všudy.

Ostatně vypovídá o tom i studie na opravu toalet, která je stará už patnáct let. „Oprava zatím nebyla v plánu , pro vlastníka ani pro nájemce to dosud nebyla priorita,“ uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Ondroušek ale říká, že už minimálně dvacet let o opravu usilují, ale dosud se na ni nedostalo.

Stav toalet je relativně zachovalý, nejde o žádné „místo hrůzy“, nicméně stáří je patrné. Někde chybí část obkladů, jinde je letitá špína, v kabinkách pak lidé při spláchnutí ještě postaru tahají za šňůru.

Proč o rekonstrukci musí až touto cestou žádat zaměstnanci střediska a neopraví záchody samo město jako vlastník budovy? Brněnský radní Petr Bořecký (KDU-ČSL), který má na starosti právě participativní rozpočet, sdělil, že město má zkrátka nějaký plán oprav. „Já to ze své pozice nedokážu ovlivnit,“ tvrdí, přestože je jedním z jedenácti členů městské rady.

Nemyslí si, že by politici včetně něj měli takzvaně „máslo na hlavě“, že stav toalet určených především pro děti dlouhé roky zanedbávali. „Když s tím ale takto přijdou sami občané, jsou schopni proces opravy urychlit,“ vyzdvihl přínos participativního rozpočtu.

Ve čtvrtek 20. listopadu se tento projekt držel v hlasování na průběžné sedmé pozici, tedy těsně nad čárou, aby bylo město posléze zavázáno nové toalety vybudovat. Hlasovat pro tento či jiné záměry mohou lidé s trvalým bydlištěm v Brně ještě do konce listopadu, tedy do konce příštího týdne.

