Mladý brněnský herec získal Thálii, kolegům se omlouval za překvapení

„Protože se adepti na vítěze v této kategorii nezveřejňují dopředu, neprozradil jsem to všem kolegům, tak se za to překvapení, pokud na to civí s otevřenou pusou, omlouvám a posílám jim do Brna vřelé pozdravy. Moc děkuju a nezpychnu,“ usmíval se Viktor Kuzník a poděkoval za krásné herecké příležitosti.

Na jejich nedostatek si ani ne třicetiletý herec opravdu stěžovat nemůže. V roce 2019 se v Národním divadle Brno uvedl jako Baronův sluha v Mirandolíně, hraje Trepleva v Čechovově Rackovi, Petra v Čapkově Matce, Orina v inscenaci Smutek sluší Elektře, proměňuje se do pěti postav ve Zlatém drakovi a jako Dorant se zaplétá a zase vymotává ze svých báchorek ve Lháři.

Brněnské Národní divadlo bodovalo i v operní kategorii, kde si konkurovali tři držitelé Thálie z minulých let. Cenu si nakonec odnesl Jaroslav Březina za Heroda v Salome Richarda Strausse. „Vykouzlili jste ve mně rozporuplné pocity, protože jsem to nečekal, ale musím se s tím nějak vyrovnat,“ pobavil diváky v sále pěvec, jehož domovskou scénou je Národní divadlo v Praze.

Z pěti brněnských nominací uspěla jedna Z předem nominovaných umělců z brněnských divadel získal Thálii operní pěvec Jaroslav Březina.

Za činohru byli nominovaní – ale nevyhráli – Petr Kubes z Národního divadla Brno v Čekání na Godota a Táňa Malíková ve hře Požár v šťastném Rakousku v HaDivadle.

Kolegy z Městského divadla Brno Libora Matouše a Milana Němce porazil v muzikálové kategorii Tomáš Savka.

Thálii sice získala i rodilá Brňanka a dlouholetá členka Městského divadla Hana Holišová, tentokrát však za roli Marty ve stejnojmenném muzikálu uváděném na letní scéně pražského Musea Kampa.

Tím však brněnské úspěchy zdaleka nekončí. Jména spojená s moravským městem zněla i při oceněních za celoživotní přínos divadlu. „Jako začínající dramatik jsem velice toužil pracovat v divadle jako dramaturg. Jsem toho názoru, že dramatik patří do divadla, protože to se jako home office dělat nedá,“ začal svou řeč brněnský spisovatel, dramatik s více než třicítkou her na svém kontě, scenárista a bývalý ministr kultury Milan Uhde. Při přebírání ceny České akademie divadelníků mu celý sál tleskal vestoje.

„Jenže než jsem se v 60. letech rozkoukal, nastaly události, sedmnáct let zákazu a osm pobytu v politice. Když jsem se vrátil za spisovatelský stůl, došlo mi, že se sen o práci v divadle rozplynul. Zbylo mi špatné pomyšlení, že nejsem divadelník. Cena pro mě znamená, že mě divadelníci přijali mezi sebe, z toho mám radost,“ dodal sedmaosmdesátiletý autor, jehož nejvíce proslavila Balada pro banditu.

Za celoživotní mistrovství v opeře porota ocenila Jana Hladíka, jenž po absolvování JAMU spojil své jméno s Národním, tehdy Státním, divadlem v Brně, kterému zůstal po celou kariéru věrný. Doménou jeho repertoáru byla česká klasika – Dvořák, Smetana, Janáček či Martinů.

Za celoživotní mistrovství v muzikálu a operetě získal Thálii František Zacharník, který působil v operetním souboru téhož divadla. Stal se představitelem stěžejních rolí jako profesor Higgins nebo Eisenstein v Netopýrovi, ale také režisérem, překladatelem a autorem libret.