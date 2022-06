Rychlovlak TGV v Brně vidělo přes 10 tisíc lidí, o víkendu opustí Česko

Už v pondělí dopoledne rychlovlak TGV obdivovaly davy lidí v Praze. V Brně na něj lidé čekali v hloučcích i v noci podél vlečky na městském okruhu, kudy se krokem přesouval do areálu brněnského výstaviště.

Od úterý do čtvrtka se tady konal železniční veletrh a jeho organizátoři si i díky tomuto taháku chválí vysokou návštěvnost. „Dorazilo více než deset tisíc lidí z řad široké i odborné veřejnosti. Převýšilo to naše očekávání,“ sdělil za organizátory Robert Pagan.

Když se železniční veletrh naposledy konal v Česku v Ostravě v roce 2019, dorazil tam podle Pagana zhruba poloviční počet návštěvníků. Podobné množství předpokládali i v Brně.

Kromě rychlovlaku si lidé mohli na veletrhu prohlédnout také vůz ČD InterJet, dostali se i do kabiny lokomotiv Siemens Vectron nebo Traxx MS3.

Ještě dnes má souprava TGV zastávku v Jihlavě, kde by měla být k vidění zhruba do 15. hodiny. Pak se vydá znovu na cestu do Prahy. Tam už ale v tichosti zamíří do jedné z hal na odstavném nádraží a hned v sobotu ráno vyjede na cestu dál na sever. Tam se ještě zastaví v Ústí nad Labem v čase od 9.30 do 13.30 a pak se už zamíří přes Německo zpět do Francie.

„Předpokládáme, že s poslední zastávkou v Ústí nad Labem návštěvnost TGV přesáhne 15 tisíc lidí,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Železničáři také vyvrací také částečnou kritiku a posměch, že budoucnost české železnice a popularizaci dnes stále v Česku neexistujících vysokorychlostních tratí prezentovali po několik dní právě touto 40 let starou soupravou. Za několikadenní půjčení zaplatili zhruba jedenáct milionů korun.

„TGV je jedinou vysokorychlostní jednotkou v Evropské unii, která je určena výhradně pro účely prezentace veřejnosti. Po vyřazení z provozu prošla renovací právě pro popularizaci vysokorychlostních tratí. Evropské rychlovlaky jsou provozně velmi vytížené a jejich oběhy zpravidla neumožňují vyřazení z provozu ani na jeden den,“ vysvětlila Friebová.

Vlaky a další lokomotivy by do Brna mohl zamířit i za rok. Organizátoři plánují veletrh uspořádat opět na začátku června. „Záleží ale na tom, jestli v té době bude ještě existovat vlečka,“ podotkl Pagan. Město ji totiž plánuje zrušit.

„V místě během příštích let začnou vznikat základy nové čtvrti Trnitá a s ní související infrastruktura včetně prodloužení Uhelné a Rosické ulice, s nimiž by se vlečka dostala do konfliktu,“ vysvětlil už před časem důvod pro zrušení dráhy mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Ani přeložení do jiného místa podle jeho vyjádření nedává smysl.