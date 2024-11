Brňanům znovu zlevní teplo, ke snižování ceny přispívají i odpadky

„Díky teplejším měsícům na začátku roku 2024 očekáváme, že spotřebované množství tepla bude proti průměru nižší až o patnáct procent. Tento trend ušetří brněnským domácnostem další tři tisíce korun na faktuře za zúčtovací období roku 2024,“ přibližuje finanční ředitel Tepláren Brno Přemyslav Měchura.

Od listopadu 2022, kdy se částka za gigajoule vyšroubovala na 1 672 korun, jde teď v Brně o třetí snížení ceny. Celkově domácnosti zaplatí proti tehdejšímu maximu o třetinu méně. Proti topné sezoně 2022/2023 by tedy domácnost s průměrnou spotřebou měla za rok ušetřit asi deset tisíc korun.

Teplárny Brno by chtěly cenu udržet dlouhodobě stabilizovanou bez ohledu na vývoj dodávek zemního plynu. „Proto probíhá výstavba biomasového zdroje na našem provozu Brno-sever a nadále usilovně pokračujeme v přípravě projektu horkovodu, který by měl do Brna přivést teplo z Dukovan. Kromě toho modernizujeme naše zdroje a plánujeme víc využívat alternativních řešení včetně fotovoltaiky,“ vyjmenovává generální ředitel městské společnosti Petr Fajmon.

Zároveň vyzdvihl spolupráci s odpadovou společností SAKO Brno, která je podle něj se svým podílem vyrobeného tepla stabilizačním prvkem umožňujícím snížení ceny. „Pokud bychom se při stanovování cen řídili pouze vývojem cen plynu, byla by částka pro domácnosti nyní na úrovni 1 600 korun za gigajoule,“ upozorňuje Fajmon.

Dnes Teplárny Brno vyrábějí 80 procent tepla s využitím zemního plynu, díky výstavbě biomasového zdroje v Maloměřicích by od října příštího roku měla tato hodnota o patnáct procent klesnout. V budoucnu by měla až polovina potřebného tepla přicházet horkovodem z dukovanské jaderné elektrárny, jehož výstavba se připravuje. Momentálně probíhá soutěž o projektanta hlavní trasy horkovodu, během následujících tří let by mělo být podle Fajmona hotovo.

12. června 2023

Ceny mírně snižují i další české teplárny využívající primárně plyn, které zásobují zhruba čtvrtinu tuzemských odběratelů. Podle Měchury však Brňané zaplatí nejmíň. Naopak elektrárny využívající jako vstupní surovinu uhlí, od nichž čerpá teplo víc než polovina domácností a firem v Česku, zdraží. I tak ovšem cena tepla z uhlí zůstane nižší než u toho z plynu.

Rezidentní parkování zdraží na čtyřnásobek

Brňané už zároveň vědí, o kolik se jim prodraží parkování v modrých zónách. Dosud platili 200 korun za rok, od ledna to však bude čtyřnásobek. „Výše navržených poplatků od roku 2025 je však stále nižší, než je tomu u většiny měst v Česku,“ podotkl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Jako příklad uvedl Prahu, Ústí nad Labem nebo Ostravu, kde platí řidiči za roční oprávnění parkovat za modrými čarami 1 200 korun. V Olomouci jsou to dva tisíce a v Liberci dokonce tři tisíce korun. Zdražení hájí Kratochvíl i tím, že se od roku 2018 částky nijak neměnily.

Na vyšší ceny se musí připravit i mimobrněnští řidiči. Zatímco dnes platí za hodinu stání za modrými čarami poblíž centra 30 korun a dál od něj 20, nově to bude 40, respektive 30 korun. První hodina parkování i nadále zůstane zdarma.

Změní se i ceníky na parkovištích, a to opět vyšším směrem. Zejména se zruší odstupňování cen, kdy se nejdřív neplatí nic, pak nižší cena, a teprve později základní sazba. Nově na parkovištích v centru, jako je například to poblíž vlakového nádraží naproti hotelu Grand, bude zdarma prvních 15 minut a další hodina už bude za jednotnou sazbu 40 korun.

Totožná suma bude platit i na parkovišti Veveří a v budoucím parkovacím domě, který otevře příští rok na jaře. Zdarma tam bude první půlhodina. A celých 60 minut zdarma získají šoféři parkující dál od centra, například na Halasově náměstí, kde následující hodiny budou za 30 korun.

Cena za odstavení vozu v parkovacích domech ve správě města zůstanou až na jednu výjimku stejné. „Od ledna budeme zdražovat pouze v parkovacím domě Domini, a to o deset korun na hodinu,“ sdělila mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová. Za hodinu parkování v této budově poblíž centra tak šofér nově zaplatí přes den 50 korun.