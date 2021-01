Kdo je zrádce? Populární nizozemská reality show dělá reklamu jihu Moravy

Valtice jsou dražší než Praha Těm, které do Valtic přiláká třeba televizní reklama, se letos pobyt prodraží. Ubytovací poplatek je tu od letoška vyšší než v Praze. Město sáhlo na nejvyšší možnou zákonnou hranici 50 korun. Mezi ubytovateli to vyvolalo velkou vlnu nevole. Zvýšení poplatku ze současných 21 korun – tedy o 138 procent – prosadili zastupitelé sdružení Valtičané 2018. „Proč se nechovat tržně a nevyužít atraktivitu města a okolí? Kdo jiný než Praha, Český Krumlov nebo Lednicko-valtický areál?“ argumentují na sociálních sítích. V praxi to znamená, že pro čtyřčlennou rodinu při pobytu na týden se částka za ubytování zvedne o 1 400 korun. To se nelíbí ani starostovi Pavlu Trojanovi (ČSSD), který navrhoval poplatek ve výši 30 korun. „Myslím si, že není šťastné rozhodnutí takto zatížit jednu skupinu podnikatelů,“ míní. Poznamená to podle něj hlavně levnější ubytovací zařízení. Mezi ubytovateli ve Valticích se zvedla velká vlna odporu. Argument, že poplatky je nezatíží, protože je stejně zaplatí hosté, neberou. „Na rok 2021 již máme část kapacity nasmlouvané, a to včetně cenových nabídek. Navýšení poplatku městu je nečekané a extrémně vysoké, takže jej na hosty nemůžeme v žádném případě přenést. Někteří ubytovatelé již mají nasmlouvané pobyty přes cestovní kanceláře včetně poplatků, a toto zvýšení půjde na úkor jejich marže,“ píší v dopise, který podepsaly dvě desítky majitelů valtických penzionů. „Do Valtic se bude jezdit dál, ale přibude turistů, kteří se ubytují v okolních obcích, kde množství ubytování v soukromí za velmi příznivé ceny roste raketovým tempem,“ domnívají se podnikatelé, kteří zvažují sepsání petice. Ze židle je zvedlo i další rozhodnutí zastupitelstva, které zatěžuje patnáctiprocentním poplatkem ze vstupného společenské, vinařské a kulturní akce.