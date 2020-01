Dluh brněnské fakultní nemocnice vyřeší miliardová půjčka, pomůže i stát

Účetní „finta“. Dluh umoří s pomocí banky Obrovské dluhy svatoanenské nemocnice se za posledních patnáct let pokoušelo vyřešit hned šest ředitelů. Přesto se zařízení dostalo do dvoumiliardového minusu. Nový ředitel Vlastimil Vajdák přišel s návrhem řešení, jak do několika týdnů splatit stamilionové dluhy vůči dodavatelům. „Musíme si půjčit, protože dodavatelé si účtují penále a pokuty, což pro nemocnici znamená velkou finanční zátěž,“ vysvětluje Vajdák. Miliardu korun pro nemocnici vyčlení UniCredit Bank. „Peníze pak dostane zpět v úhradách od pojišťoven. Případně dluh splatíme z úvěru od státu, který máme přislíbený,“ odhalil Vajdák, jenž řešení projednal s ministerstvem zdravotnictví i financí, aby vše bylo v souladu s předpisy. Klasický úvěr totiž nemocnice ze zákona čerpat nemůže. Finance od banky svatá Anna potřebuje, aby překlenula dobu, kdy jí stát poskytne půjčku z vlastních zdrojů. Peníze přislíbil během nedávné návštěvy Brna předseda vlády Andrej Babiš (ANO). „Stát poskytne nemocnici půjčku 1,3 miliardy. Pan ředitel Vajdák má jasnou představu, jak pomoct nemocnici z dluhů. S ním začíná nová éra pro toto zařízení,“ uvedl premiér. Na splacení státního dluhu bude mít nemocnice deset let. Stát slíbil výhodnější úrok, než si účtují banky. Vajdák chce postupem času splatit všechny dluhy a s dodavateli jednat o výhodnějších cenách. Předešlý ředitel svatoanenské nemocnice Martin Pavlík tvrdí, že o půjčku žádal už v listopadu 2018, stát mu ale nevyhověl. „Připadá mi zbytečné půjčovat si ještě peníze od banky. Za současného stavu svatá Anna funguje dlouhodobě,“ míní Pavlík.