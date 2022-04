Stromy vypadají jako od vandala, „ošetřila“ je studentka zahradnické školy

Větve stromů jsou poničené a pořezané, jako by je chtěl někdo poškodit úmyslně.

„Byli jsme se tam z úřadu podívat a opravdu to vypadá hrozně. Naše stromy, o které se jako městská část staráme, ale poškozeny nebyly,“ uvedl starosta brněnské Slatiny Jiří Ides (ČSSD).

Ve skutečnosti nejde ani o řádění vandalů, ale velmi neodborný zdravotní řez, z kterého je teď špatné i společenství vlastníků bytů (SVJ), které zákrok na stromech zařizovalo.

„Pět let na stromy nikdo nesáhl, větve už se začaly ohýbat, takže jsme se rozhodli pro zdravotní řez,“ vysvětlil Jiří Stejskal, předseda místního SVJ.

Podle jeho slov se snažili sehnat odbornou firmu, která by zhruba patnáct stromů prořezala a ošetřila, jenže nepochodili. „Všechny firmy byly zaneprázdněné, navíc šlo jen o malý počet stromů,“ popsal komplikace, které nastaly už na samém počátku.

Nakonec se jim ozvala studentka zahradnické školy, že stromy prořeže a bude mít takovou brigádu.

„Holka ale asi přecenila své schopnosti a já jsem z toho teď naprosto vyřízen,“ doplnil s tím, že i ona je z toho nešťastná, a to nejen proto, že jí teď SVJ nechce zaplatit.

Nakonec se výboru SVJ ozval jeden z místních, který na otřesně ořezané, nebo spíš ulámané větve, jako první upozornil.

„On je profík, ale nevěděli jsme to. Tady jsou desítky bytů a já všechny neznám,“ poznamenal Stejskal, který už volal i na místní radnici a omlouval se za to, jak to teď na sídlišti vypadá.

O nadcházejícím víkendu by mělo dojít k nápravě, takže se v následujících dnech uvidí, na kolik budou stromy skutečně zmrzačené. Zároveň podle Stejskala vlastníci bytů chtějí stromy zavlažovat a více se o ně starat než dosud.