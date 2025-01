Nezletilá dívka utrpěla ve Znojmě střelné zranění, je v kritickém stavu

Že je obětí patnáctiletá dívka, uvedl server Novinky.cz. Na místě byla údajně se svými rodiči.

„Vyšetřujeme střelné poranění, ke kterému došlo o víkendu na střelnici ve Znojmě. Zjišťujeme příčiny a okolnosti,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Žádné další podrobnosti nesdělil, nepotvrdil ani věk či pohlaví postřeleného člověka.

Jihomoravští záchranáři poslali na místo neštěstí záchranářskou a lékařskou posádku. „Zraněné osobě jsme poskytli maximální možnou péči a následně jsme ji v kritickém stavu předali do brněnské nemocnice,“ řekla mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Také ona nepřidala žádné konkrétní informace.

Redaktor iDNES.cz telefonicky oslovil znojemskou Střelnici Templář v Pražské ulici. „Ne, nemůžete, na shledanou,“ reagoval na žádost o položení otázky muž, který zvedl pevnou linkou.

Templář na svém webu avizuje krytou střelnici o délce 25 metrů s možností střelby z krátkých i dlouhých palných zbraní, a to i bez zbrojního průkazu. Nabízí také půjčování zbraní nebo možnost pořádání firemních akcí.

Podle Josefa Krause, který je správcem střelnice v Brně, se v těchto prostorách standardně mohou pohybovat děti od deseti let. „Samozřejmě vždy v doprovodu nějaké plnoleté osoby, ideálně zákonného zástupce. Ten podepisuje, že se seznámil s návštěvním řádem, a za dítě v tu chvíli přebírá zodpovědnost. Dítě nemůže zůstat na střelnici bez dozoru, a to až do doby, kdy má zbrojní průkaz,“ přibližuje Kraus.

Pro děti od deseti let se konají různé kurzy, na nichž se učí bezpečně manipulovat se zbraněmi či používat mířidla. Střílejí u toho z malorážních zbraní. „Od patnácti let výš je už běžně zvládnutelná i zbraň s normální ráží, tedy od 9 milimetrů výše,“ podotýká Kraus.