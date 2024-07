Vzduchovkou stříleli na značky, trefili muže do zad. Má poraněnou plíci

16:12

Vážným zraněním náhodného kolemjdoucího skončila „zábava“ dvou mužů v Lednici na Břeclavsku, kteří si krátili čas střílením ze vzduchovky na dopravní značky. Při tom trefili do zad devětadvacetiletého muže a způsobili mu zranění zasahující až do plíce. Oba střelci čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví a hrozí jim deset let vězení. Policie ale zkoumá i to, zda na chodce nestříleli záměrně. Jeden z obviněných je ve vazbě.