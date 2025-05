Zabavení zbraní navrhoval i státní zástupce Jan Slaný. „Je nezbytné, aby obžalovaný nevlastnil žádné střelné zbraně,“ vysvětlil.

Událost se stala loni v létě v Lednici na Břeclavsku, kde si dvojice mužů udělala „zábavu“ ze střílení vzduchovkou do dopravních značek. Jenže úlomek střely zasáhl kolemjdoucího. Posléze navíc Jakubáč podle obžaloby zcela záměrně trefil do zad muže, který šel po přechodu. Střela prošla až do levé plíce, kvůli čemuž musela záchranka převézt zraněného do nemocnice.

„Vůbec nevím, co nás to napadlo, stalo se to hrozně rychle,“ omlouval se u soudu Jakubáč obžalovaný mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví. Neměl ani problém se zabavením všech zbraní, jak navrhl státní zástupce. Těch měl doma podle svých slov sedmnáct.

„Sbíral jsem je rekreačně, občas jsem si zastřílel na zahradě na plechovky. Na značky jsme stříleli jen jednou,“ tvrdil Jakubáč.

Podle něj měla jeho sbírka hodnotu asi 450 tisíc korun. Čemu se však chtěl vyhnout, bylo zpřísnění trestu vězení ze čtyř na pět let, jak v odvolacím řízení požadoval žalobce.

„Nepodmíněný trest odnětí svobody na čtyři roky je trest přiměřený a dostatečný s ohledem na postoj obžalovaného k propadnutí majetku,“ vysvětlila soudkyně Monika Staniczková rozhodnutí, proč obžalovanému pobyt za mřížemi neprodloužila. Návrhu na zabavení zbraní ale vyhověla.

Soudkyně také sdělila, že ve prospěch obžalovaného Jakubáče hrála i jeho předešlá trestní bezúhonnost. A zmínila i posudek znalce, v němž se píše, že u obžalovaného je možné opětovné začlenění do společnosti.

Druhý obžalovaný dostal mírnější trest

Rozsudek je po dnešním verdiktu pravomocný a Jakubáč musí za mříže. Druhý obžalovaný Richard Jankovič dnes u soudu nebyl a jeho trest již po verdiktu Okresního soudu v Břeclavi nabyl právní moci.

„Spoluobviněný byl odsouzen pro přečin výtržnictví, a to k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 2,5 roku s dohledem,“ doplnil pro iDNES.cz státní zástupce s tím, že nápomoc k těžkému ublížení na zdraví soud nepovažoval za prokázanou.

„Současně bylo (obžalovanému) uloženo omezení v rámci zkušební doby zdržet se užívání alkoholu, omamných a psychotropních látek a na výzvu probačního úředníka se kdykoli a kdekoli podrobit kontrole na jejich užití,“ dodal Slaný.