Nechali opilce u garáže, kde ho zajelo auto. Strážníci dostali trest, kauza ale nekončí

Státní policie původně podezírala z trestného činu usmrcení z nedbalosti řidiče SUV, které bezdomovce přejelo. Ukázalo se však, že jeho šofér ležícího muže nemohl při vjíždění do garáže vidět.
Pozornost se poté stočila ke dvěma strážníkům, kteří zemřelého bezdomovce na místě po telefonickém oznámení svědkyně prověřovali. Muži pomohli z nebezpečného prostoru, po jejich odchodu se však pod silným vlivem alkoholu znovu svalil do vjezdu. Svědkové na něj znovu upozornili, ale hlídka už napodruhé tak pečlivá nebyla a muž zůstal ležet v místě, kde jej pak přejelo auto.
Strážníci čelí obvinění kvůli přejetí muže v garáži. Opilého ho nechali na místě
„Strážníci byli obviněni z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, konkrétně nesplnění povinnosti vyplývající z jejich pravomoci. Hrozí jim trest vězení na jeden rok až pět let, případně zákaz činnosti,“ sdělila loni v září iDNES.cz policejní mluvčí Andrea Cejnková.
Případem se zabýval Městský soud v Brně, který podle zjištění serveru Novinky.cz potrestal oba strážníky trestními příkazy, tedy bez veřejného projednání. Dostali peněžitý trest ve výši 100 tisíc korun a zároveň po dobu čtyř let nemohou vykonávat povolání strážníka.
Odsouzení tento trest odmítli, podali rozpor a soud tak bude muset rozhodovat v klasickém hlavním líčení.