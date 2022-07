Sting na čtvrtý pokus zahrál ve Slavkově, některým však propadly lístky

„Je skvělé vrátit se zase do České republiky,“ pozdravil sedmdesátiletý Sting účastníky koncertu. Své vystoupení zahájil písněmi Message in a Bottle a Englishman in New York.

Park rozezněly právě nejznámější Stingovy kusy. Dynamická show My Songs se zaměřila na nejoblíbenější skladby z jeho repertoáru, jak ze sólové kariéry, tak i písně skupiny The Police.

Ještě před očekávaným Stingem si návštěvníci užili vystoupení tří interpretů. Od 17 hodin zazpívali Lenka Nová & Petr Malásek band, následoval Joe Sumner, britský písničkář a Stingův syn. Těsně před Stingem patřilo pódium Vojtěchu Dykovi s B-Side Bandem.

Když před publikum předstoupil Joe Sumner, ozvalo se mezi lidmi podivení, že jde vlastně o Stingova syna. „Jsem tady poprvé a moc se mi tu líbí,“ pozdravil publikum.

Poté na pódium před 19 hodinou vtrhl Vojtěch Dyk, kterému se za doprovodu B-Side Bandu podařilo hned při první písni roztančit, roztleskat a rozezpívat publikum, když lidi vyzýval, aby opakovali po něm.

Problémy s lístky

Pro některé návštěvníky však koncert skončil dřív, než vůbec začal. Až u vstupu totiž zjistili, že jejich oficiálně koupené lístky na původní koncert v roce 2019 jsou neplatné.

„Jedu ze Zlína, naši kamarádi z Olomouce, všichni máme lístky z roku 2019 a teď jsme zjistili, že se měly vrátit a vrátili by nám peníze. To jsme ale nevěděli, takže jsme jeli zbytečně a propadly nám lístky, z nichž každý stál 1 700 korun,“ zlobila se žena, která se na koncert nedostala. Takových bylo ve Slavkově několik.

Další byli nemile překvapeni, že si do parku nemůžou vzít ani deku nebo karimatku. Vše tak odkládali před plotem nebo věšeli na něj a doufali, že na ně věci do konce koncertu počkají.

Do Slavkova dorazilo okolo 15 tisíc lidí, přesné číslo prodaných vstupenek však organizátoři nesdělili. Město zažilo dopravní nápor, České dráhy z Brna vypravily speciální vlak, posíleny byly i autobusové linky.

Britský skladatel, zpěvák, autor, herec, aktivista a držitel šestnácti ceny Grammy se narodil v anglickém Newcastlu, v roce 1977 se přestěhoval do Londýna a spolu se Stewartem Copelandem a Andym Summersem založil skupinu The Police. Společně vydali pět alb a v roce 2003 byli uvedeni do Rokenrolové síně slávy.

Koncert ve Slavkově u Brna ohlásil Sting už v roce 2018. První termín v roce 2019 musel zrušit kvůli nemoci, další dva roky se koncert nemohl konat kvůli protikoronavirovým opatřením.

„Dramaturgii jsme přizpůsobili prostředí parku, půjde o noblesní záležitost. Program jsme vytvořili pro cílovou skupinu, která má ráda Stinga, aby si ještě před ním užila i další kapely,“ přiblížil hudební promotér Aleš Hrbek, jenž koncert uspořádal ve spolupráci s agenturou Live Nation CZ.