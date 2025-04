Statek zaplnily hromady odpadu. Firma tvrdí, že ho chce recyklovat, povolení nemá

Areál v některých částech odpadem téměř přetéká. Na okraji jsou vidět až desítky metrů dlouhé a několik metrů vysoké „hory“ skládající se z textilu a zbytků z aut, které tvoří hlavně polstrování. Další obrovské kusy jsou uložené uvnitř v halách. Dohromady je odpadu přes tisíc tun.

Všechen plánuje firma využít. Chce jej recyklovat na speciální lince za zhruba 75 milionů korun. Zařízení odpad podrtí na malé kousky a z nich následně vytvoří desky pro stavebnictví, které mohou posloužit jako náhrada za sádrokartony nebo OSB desky. Využitelné jsou pro bednění nebo odhlučnění silnic v podobě protihlukových stěn.

V tuto chvíli firma nemá povolení nejen na dovoz a uložení odpadu v areálu, ale ani na jeho následné zpracování. Tvrdí však, že jej přes svého člověka zařizuje. „Do konce letních prázdnin bychom měli potřebné papíry získat. Instalace linky by mohla proběhnout v listopadu nebo v prosinci,“ nastiňuje majitel společnosti Jan Hroch s tím, že proces je vyzkoušený na laboratorní lince. Ta reálná má fungovat ve dvousměnném provozu a zpracovat až dvě tuny odpadu za hodinu, díky ní by v obci vznikla nová pracovní místa.

Od České inspekce životního prostředí firma kvůli svému počínání vyfasovala tři pokuty v souhrnné výši 650 tisíc korun. V Křižanovicích původně uložila odpad v jiné lokalitě u nádraží. Balíky se nacházely na ploše zhruba 700 metrů čtverečních a do výšky až dvou metrů.

„V rámci kontroly se podařilo zajistit doklady, podle kterých měla část zde vyložených odpadů putovat z Itálie do zařízení firmy v Orlové. Tam má sice společnost povolená dvě zařízení, ta však právně dosud nesmí přijímat žádné odpady,“ sděluje mluvčí inspekce Miriam Loužecká s tím, že případ odpadu v bývalém statku nemůže komentovat kvůli policejnímu vyšetřování.

Když se výroba nerozjede, musí odpad pryč, říká starostka

Firma problémy včetně nelegálního dovozu a uložení odpadu v Křižanovicích přiznává. „Nebyli jsme v tom až tak kovaní,“ vysvětluje Hroch s tím, že se záležitost snaží napravit a třeba v Orlové požádala společnost o změnu užívání hal.

Zdůrazňuje zároveň, že v někdejším zemědělském areálu v Křižanovicích není žádný nebezpečný odpad. I tak společnost kvůli dovážce textilu a zbytků z aut bez patřičných povolení vyšetřuje policie, která firmě obstavila účet.

Podle křižanovické starostky Marie Rozehnalové (nez.) nemohla obec navážení nelegálního odpadu zabránit. „Pozemek není v našem majetku. Nahlásili jsme to na úřad v Bučovicích coby obce s rozšířenou působností, záležitost začala řešit také Česká inspekce životního prostředí,“ popisuje starostka obce se zhruba 900 obyvateli. Kamiony začaly ve velkém odpad navážet loni.

S firmou je Rozehnalová domluvená, že ji bude o každém kroku informovat, aby mohla zprávu posunout dál občanům a mohlo se tak předejít domněnkám a spekulacím.

„Pokud by linka fungovala, nemuselo by to být tak špatné. Zpracoval by se tím odpad, vyráběly by se desky. Kdyby se však nepodařilo výrobu rozjet, museli by odpad odvézt pryč. Zástupci firmy řekli, že by v takovém případě nezdvihli kotvy a nezmizeli, ale o odpad se postarají,“ podotýká Rozehnalová.

Lidé poblíž statku mají obavy

Upozorňuje také, že základem záměru mělo být vyřízení potřebných povolení, což firma neučinila. V obci podle ní panují ohledně jejího plánu různé názory. „Lidé bydlící blíž statku mají větší strach, na druhé straně obce je to trápí méně. Ale na představení záměru minulý týden většina přítomných firmě vyčítala, že nejdřív si měla vyřídit povolení a až pak dovážet, což neudělala,“ říká Rozehnalová.

Kromě místních se o situaci s nelegálním odpadem aktivně zajímá také starosta sousedních Bučovic a poslanec Jiří Horák (KDU-ČSL). „Firma nemá povolení vůbec na nic. Podnikatelský záměr začíná přesně naopak, s povoleními a v souladu se zákonem. Nelíbí se mi, když někdo ze západní Evropy považuje za vhodné vozit sem nelegální odpad,“ kritizuje. Nejen on tak hodlá velmi bedlivě sledovat závěry, k nimž dojde policie a inspekce životního prostředí.

Křižanovice jsou v poslední době druhým místem na jihu Moravy zasaženým nelegálním odpadem. Na pozemku v brněnských Horních Heršpicích se od loňska nachází 317 tun materiálu od německé firmy Roth International.

Podle inspekce tam leží směs různých druhů plastů a laminátů, bílá vlákna, celé kusy křídel, plastové fólie nebo velkoobjemové vaky. Příjemcem odpadu byla firma Piroplastik. Ministerstvo životního prostředí řeší s německou stranou odvoz odpadu zpět do Bavorska.