Nejsem žádný náhradník, říká nový znojemský starosta Malačka

Chci, aby Znojmo bylo stále to krásné historické město, avšak s moderní, inovativní a efektivní správou, kde bude radost žít, říká nově zvolený starosta. Ve funkci nahradil Jana Groise potom, co se rozpadla koalice s ANO.



Do vedení města se tak dostali dosavadní opozičníci a výrazní kritici sociálních demokratů. „Pokud bude práce to hlavní pro každou z koaličních stran, pak nepochybuji, že koalice vydrží,“ věří Malačka.



S jakými pocity usedáte do starostenského křesla – stát se „náhradníkem“ v poločase volebního období? Dá se vůbec něco stihnout, něco předvést?

Nenazval bych to náhradníkem. Tři roky jsem místostarostou a poslední dva roky jsem působil jako statutární místostarosta, takže jsem se na řízení města významně podílel. Na první pohled jsou dva roky krátká doba, ale musíme řešit poměrně zásadní věci, jako je otázka bazénu, parkovacího domu a výběrové řízení na nového dopravce městské autobusové dopravy. Musíme také vymyslet, jak ven z krize a taky jak pomoci kraji a nemocnici s logistikou pro očkování. Na dva roky to není málo úkolů.

Vydrží podle vás nová koalice ČSSD, ODS, Pro Znojmo a KDU-ČSL do voleb?

Po veletočích a chaosu, které vznikly na půdě zastupitelstva, je opravdu důležité obnovit důvěru lidí. Mluvil jsem o tom ve svém projevu, my jsme tady pro občany, abychom řešili jejich problémy, ne svoje politikaření. Pokud bude práce to hlavní pro každou z koaličních stran, pak nepochybuji, že koalice vydrží.

Že do ní jdete s vaším nejhlasitějším kritikem, dosud opozičním Pro Znojmo, je asi největším překvapením. Nakolik v tom hraje roli, že se jiné politické subjekty nechtěly do nové koalice zapojit?

K jednání jsme oslovili všechny subjekty, některé strany prostě taktizovaly a odmítaly účast, protože si spočítaly, že pro ně bude výhodnější jít do voleb z opozičních řad a jen kritizovat. Všimněte si, jak se změnila úloha opozice: už neříká, co by udělala jinak, ale jen se soustřeďuje na to, co nedělat a co nepostavit. Kdyby oni byli v koalici, tak silně pochybuji, že by řekli: „Jsou dva roky do voleb, už nic dělat nebudeme, necháme to na příští koalici“. A pokud by to přece jen řekli, pak nechápu, proč do politiky chodili. Je to naprosto stejné, jak kdyby fotbalista o poločase řekl, že na druhou půli už nenastoupí, že to nemá cenu, že už se v druhé půli nic nestihne. Tak přesně takhle se chovali někteří zástupci z opozičních stran a to je podle mě špatně. Já budu pracovat do posledního dne ve své funkci. Proto oceňuji odvahu a vstřícnost kolegů ze sdružení Pro Znojmo a z KDU-ČSL, že do koalice šli.

Jak se mění priority koalice po přibrání opozičních stran?

Významnou změnu v prioritách vidím pouze jednu. To je kašna na Horním náměstí. Zde jsme nenašli shodu, jestli novou, nebo historickou – když to zjednoduším. Kašny jsou pro obě strany ale důležité. Domluvili jsme se na obnově historické kašny na Mikulášském náměstí. Poté vidím změnu v přístupu k otázce krytého bazénu. V předchozí koalici jsme se shodovali na výstavbě nového bazénu v Louce. S novou koalicí jsme se dohodli na provedení komparativní analýzy výstavby vs. rekonstrukce (dosluhujících městských lázní na nám. Svobody, pozn. red.) s tím, že finální rozhodnutí padne po zhodnocení jejích výsledků.



Podmínkou pro vznik nové koalice (a vlastně i případné zachování té staré) bylo odstoupení Jana Groise z pozice starosty. Oficiálně bude mít Grois menší pravomoci, ale zaznívají hlasy, že fakticky bude dál ovládat zdejší ČSSD a tím pádem i vás. Co byste na to odpověděl?

Tohle chci rázně odmítnout. Za celou dobu, co jsem v politice, říkám jasně svoje názory a prosazuji je. Nikdo mě nikdy neovládal a ovládat nebude. Ostatně každý se může podívat na můj životopis na LinkedIn, co za mnou je ještě před vstupem do politiky. Když bych to měl trochu odlehčit, tak by se to říkalo, i kdyby Jan Grois skončil v zastupitelstvu úplně a odstěhoval se do jiného města. Je to taková klasika: když nejste schopni kritizovat věcně, tak vytahujete domněnky, konspirace a doufáte, že na tom nahoníte nějaké politické body.

Evidentně jste jako starosta osobnostně přijatelný pro všechny koaliční partnery, i pro ANO jste byl alternativa. Neznamená to vlastně slabinu, nevýraznost? Nebo to vnímáte jako klad, že dokážete vyjít se všemi?

Pokud zastávám nějaký názor, snažím se jej mít vždy podložený. Já jsem hodně analytický typ člověka. Pokud do vás někdo vloží důvěru s tím, že můžete na první pohled takto různorodou koalici spojit a vést, pak to rozhodně nevidím jako slabinu. Je mi 32 let. Jsem nejmladším členem rady a zároveň starostou. Pokud bych byl nevýraznou osobou, bez zkušeností, bez jasných názorů, tak by mě těžko kolegové navrhli a zvolili. Hovořil jsem o tom na zastupitelstvu. Rád bych za všemi spory udělal tlustou čáru. Moje dveře jsou stále otevřené všem členům zastupitelstva i aktivní občanské veřejnosti. Toto jsem zastával i jako místostarosta a budu v tom pokračovat.

Jakub Malačka Narodil se v roce 1988 ve Znojmě.

Z Univerzity T. Bati ve Zlíně má titul Ing. v oboru veřejná správa. Vzdělání v oblasti managementu si doplnil o profesní titul MBA.

Živil se jako architekt informačních systémů, za sebou má několik úspěšných IT projektů pro státní správu i samosprávu.

V komunální politice je od roku 2014, kdy se stal zastupitelem Znojma za ČSSD a předsedou finančního výboru. Od února 2018 byl místostarostou. Mezi jeho záliby patří sport (zejména cyklistika a tenis), hudba, četba a cestování.

Politická krize ve Znojmě trvala v podstatě od senátních voleb, kdy se ozývaly reakce, aby Jan Grois rezignoval. Za jeho odvolání se začaly sbírat podpisy. ANO jednalo o jeho rezignaci s vámi, ale podle všeho i s opozičními stranami o možné jiné koalici. Jak čtete vy osobně chování vašeho dnes již bývalého koaličního partnera, hnutí ANO?

Pro mě to bylo naprosté selhání hnutí ANO 2011. Porušili naši podepsanou koaliční smlouvu a pak „už to jelo“. Teď si na sociálních sítích stěžují, kdo jim co udělal a že oni vlastně za nic nemohou. Je to holý nesmysl. Nikdo je k jejich krokům nenutil, bylo to jejich svobodné rozhodnutí, ke kterému by se měli konečně postavit čelem a neříkat, že do toho padli vlastně omylem. Omylem tužky nikdo nedržel, když podepisovali výzvy na odvolání. Možná se chtěli více ukázat před nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny. Čekali možná, že když se bude odvolávat starosta, případně měnit koalice, tak se začnou víc prosazovat a dostávat do médií. Asi se jim to zdálo jako jednodušší cesta než pracovat a přicházet s vlastními návrhy, jak zlepšit fungování města. Nehodlám to ale popravdě řešit. Na to nemám čas.

ČSSD ve Znojmě vládne od roku 2010. Ani jeden její starosta nevydržel celé volební období. A to včetně Vlastimila Gabrhela, který to sice na roky „dal“, ale poprvé nastupoval rok po volbách a podruhé necelý rok před nimi rezignoval. Jaké máte vy ambice?

Máte pravdu, na druhé straně ale ČSSD ve Znojmě pravidelně vyhrává volby, takže voliči oceňují práci, kterou odvádíme jako tým. Výměny na postech starostů svědčí o tom, že dnešní politika je náročné povolání. Obzvlášť pozice starosty. Je na vás velký tlak. Jeden můj předchůdce to komentoval tak, že jednoduše můžete za všechno. I za to, kde město kompetence zkrátka kvůli zákonům nemá. Mou ambicí je odvést tu nejlepší práci, abych mohl se vztyčenou hlavou chodit po zbytek života po Znojmě a nemusel se před občany stydět. Mám svoje priority, ale aktuálně je to spíš o tom, co musím. Jsme partnerem kraje a nemocnice pro zřízení očkovacího centra. V únoru schvalujeme rozpočet. Je před námi již zmiňovaná otázka bazénu a parkování. Největší neinvestiční akcí je dotažení výběrového řízení na MAD. Stávající smlouva je totiž pouze do roku 2022 a od 1. 1. 2023 bude jezdit nový dopravce. Někomu se to může zdát „jen jako administrativa“, ale je to velmi složitý proces. Můj mandát bude končit někdy v říjnu či listopadu 2022(podle toho, kdy budou vyhlášeny volby, pozn. red.). Takže do té doby musí být vše kolem MAD hotové.

Co je pro vás osobně největší priorita pro následující roky ve funkci?

Kromě navrácení důvěry občanů v to, že politici jsou tu pro ně, tak jsou to ty výše zmíněné akce a samozřejmě zvládnutí situace související s covidem. Chceme být také ještě více nápomocni v oblasti školství, protože rodiče, děti ani učitelé to nemají jednoduché. Přál bych si taky přispět k tomu, aby naše společnost byla více spojená. Nadávat na Facebooku člověku, kterého jste nikdy neviděli, je hrozně jednoduché. Poslechnout si ho ale a zamyslet se nad jeho argumenty, to už chce ochotu, čas, trpělivost a znalosti. Tak kdyby se mi i tohle podařilo o kousek zlepšit, budu rád.