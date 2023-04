Starosta Winterholler zařídil Brnu rozmach, jeho pomník však ve městě chybí

Za čtrnáct let ve funkci se zasloužil o modernizaci města, pro kterou byl veřejností obdivován. Začala jezdit první parní tramvaj, zřídila se kanalizace nebo se vybudoval most přes Svratku u kláštera milosrdných bratří. Od narození významného brněnského starosty Gustava Winterhollera nedávno uplynulo 190 let.