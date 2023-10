Porotce se vrací na parket StarDance. Připadám si jako kluk, přiznává Tománek

„Ivana je báječná. Musím říct, že mám na partnerky štěstí. Překvapila mě, jak rychle se učí choreografie a jak je lehká v pohybu. Moc se těším na přenos,“ hlásí Tománek, který v minulosti ve StarDance tančil třikrát.

Že se vrátí zpět na „druhou stranu barikády“, prý způsobila nerozvážná letní atmosféra. Když ho poprvé z televize oslovili, myslel si, že je to legrace. „Když mi volali podruhé, zamyslel jsem se nad tím, nápad se líbil manželce (Kamila Tománková je rovněž tanečnice a StarDance se také účastnila – pozn. red.) i dětem. A když jsme byli v létě na dovolené, kývl jsem na to. Pak jsem si to vyčítal, a teď mě to strašně baví. Připadám si jako kluk,“ směje se Tománek.

Aby porotce z předchozích ročníků soutěžil, se ještě nestalo. „Chápu, že to pro diváky může být zajímavé. A jestli to lidi bude bavit, tak jsem na správném místě,“ zamýšlí se s tím, že prim bude mít i jako profesně nejstarší účastník v historii soutěže, protože se tanci věnuje už 37 let.

Často teď prý dostává otázku, jak se těší na kritiku od svých kolegů porotců. „Usednout v porotě je zajímavá zkušenost. Když tančíte, žijete v takové bublině a někdy máte pocit, že vám porota křivdí. Ale já si nemyslím, že tam sedí lidé, kteří vám chtějí ublížit. Snaží se dělat svoji práci a já to beru jako radu. Takže když mi poradí a bude se mi to hodit, tak to využiju. Ale nemyslím si, že tihle zkušení bardi se po mně budou nějak vozit,“ oznamuje.

S Chýlkovou budou v sobotu 14. října začínat walzem. „Řekl bych, že Ivanku baví víc latina a není v ní vůbec špatná, ale myslím, že jí půjde lépe standard, protože dlouhé nohy a vysoká postava vám dovolují se víc sklouznout po parketu,“ přibližuje Tománek.

Nejradši by si samozřejmě „střihli“ co nejvíc tanců, to znamená vydržet v soutěži co nejdéle. „Kdykoli se Ivanka seznámí s novým tancem, lekne se ho, pak se s ním skamarádí, těší se a chtěla by si ho moc zatancovat. Nemyslím si, že jsme soutěživí, ale chtěli bychom si zatancovat co nejvíc tanců, což je vlastně dost podobné, jako když chcete vyhrát,“ podotýká Tománek.

Dvě mistrovství v Brně

Toho už tento víkend čeká práce pořadatele 21. ročníku soutěže Brno Open, která do haly Vodova přivede osm stovek tanečníků z více než třiceti zemí. Utkají se na mistrovství světa do 21 let v latinskoamerických tancích a mistrovství Evropy profesionálů ve standardních tancích. „Tato kombinace v Česku ještě nikdy nebyla,“ vyzdvihuje Tománek.

Českými nadějemi jsou dva páry z tanečního klubu DSP Kometa Brno. V latině budou o titul mistrů světa bojovat Jonáš Tománek se Šárkou Kosmákovou, ve standardních tancích se o evropské zlato pokusí David Odstrčil a Tara Bohak.

Pro diváky bude nejatraktivnější sobotní galavečer od 18 hodin. „Na něm proběhne semifinále a finále obou mistrovství, zajímavá bude i soutěž Pohár partnerských měst. Galavečerem provede Jan Onder a zpívat bude Roman Vojtek,“ láká Tománek s tím, že vstupenky jsou stále k dispozici.

Slavnostní večer tak bude mít nádech StarDance. Přijede na něj i Ivana Chýlková s kolegyní Jitkou Asterovou a zúčastní se rovněž bývalá mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková, která populární televizní soutěží také prošla.