Hnutí fanoušci nazvali příznačně Za Lužánky a začali se sběrem podpisů, jichž k registraci hnutí potřebují tisíc. Nabyli totiž dojmu, že nynější vedení Brna jim něco slibuje a něco jiného v zákulisí dělá. Kvůli tomu mezi nimi rostou obavy, že se stadionu na místě, kde Zbrojovka slavila své největší úspěchy a lámala divácké rekordy, přes všechna ujištění nemusejí dočkat.
„Přesně to ze současného dění v politických kuloárech vyvozujeme,“ mračí se Jaroslav Hajn z občanského sdružení Zbrojováci, nejhlasitější fanouškovské skupiny brněnského klubu, která si stadion jinde než na „svém místě“ tvrdošíjně nedokáže představit.
Z tribuny tak při úterním zápase Zbrojovky proti Opavě fanoušci transparentem směrem k radnici jasně vzkázali: Politikům se nevěří, politici se kontrolují! Založení hnutí je pak dalším krokem. Podpořilo ho i vedení lídra druhé ligy. „Klub se v aktivitě přímo neangažuje, nicméně máme radost, že fanouškům na novém stadionu do takové míry záleží,“ okomentovala zrod hnutí Zbrojovka na dotaz iDNES.cz.
Současné vzedmutí tradičního klubu, korunované vyjádřením jeho nového majitele Vojtěcha Kačeny, že je připraven stadion postavit ze svých peněz, považuje řada fanoušků za poslední reálnou šanci k návratu za Lužánky. Proto jim jakýkoliv náznak, že to tak nemusí dopadnout, prudce zvyšuje tep.
Nervozitu mezi nimi stupňuje i spekulace, že nedávno odložená demolice stávající ruiny za Lužánkami se možná přece jen v dohledné době uskuteční.
„Tohle se k nám opravdu doneslo. Také je jiné složení pracovní skupiny, která má návrat za Lužánky prověřit, než bylo původně dohodnuto. Byli jsme domluvení s paní primátorkou Markétou Vaňkovou, že se ‚Lužánky‘ bourat nebudou, a pak se nám donese, že to může být jinak,“ zmiňuje trpce Hajn.
Faktem nicméně je, že město tendr na bourání zrušilo a nový nevypsalo. Případné dřívější spuštění demolice by ale fanoušci považovali za signál, že se s novou arénou na „posvátném“ místě nepočítá. Demolice a výstavba totiž mají v jejich očích na sebe navazovat.
„Nerozumíme váhání města a zřizování pracovní skupiny. Domníváme se, že vše nasvědčuje tomu, že město hledá důvody, proč stadion za Lužánkami nepodpořit,“ přisadil si ve čtvrtek v odpovědi na dotaz iDNES.cz i Martin Machač, právní zástupce podnikatele Libora Procházky, který si nárokuje stavby na pozemcích města za Lužánkami.
Procházka už o pozemcích jednal i s majitelem Zbrojovky, u něhož cítí reálnou šanci na snadný zisk. K ničemu však zatím nedošli. „Pan Procházka je připraven prodat aktiva svých společností za cenu obvyklou, což panu Kačenovi osobně sdělil. Prodej však vázne na postoji města, neboť zatím nepotvrdilo panu Kačenovi odprodej pozemků k výstavbě nového fotbalového stadionu. Z těchto důvodů aktuálně probíhají další jednání i s jinými zájemci o koupi veškerých aktiv společností pana Procházky v území za Lužánkami,“ dodal „obchodnicky“ Machač.
Po radosti z příslibů opět roste deziluze
Rozčarování fanoušků bují už od minulého týdne, kdy Kancelář architekta města Brna představila vizi pro celou lokalitu za Lužánkami, která počítá s moderní čtvrtí plnou bytů a zeleně. Vzhledem k tomu, že se opírá o soutěžní dialog započatý loni, stadion v ní zatím oficiálně nefiguruje.
„O přípravě studie jsme věděli. Nevidíme ale důvod, proč by měla zasahovat do probíhajících jednání o umístění stadionu. Město opakovaně deklarovalo, že stadion za Lužánkami je jeho prioritou, a věříme, že na tom trvá. V tuto chvíli čekáme na dokončení dopravní a hlukové studie, které jsou klíčové pro další postup, a podle našich informací pokračují dle dohodnutého harmonogramu. Věříme, že vedení města dodrží závazky, které vůči fanouškům i klubu opakovaně veřejně deklarovalo,“ uvedl na síti X Jan Mynář, generální ředitel Zbrojovky, který se s kanceláří na internetové platformě pustil i do otevřené polemiky o tom, kdo má vlastně o umístění stadionu rozhodovat.
Byty, nebo stadion? Vlevo vítězný návrh pro Lužánky ze soutěžního dialogu Kanceláře architekta města Brna, vpravo vizualizace s fotbalovou arénou z roku 2008.
Ve čtvrtek pak Zbrojovka jako celek jeho slova v jiné verzi v aktuálním prohlášení zopakovala: „V tuto chvíli by bylo předčasné cokoli hodnotit. S městem nyní spolupracujeme v rámci pracovní skupiny na prověření veškerých možností a věříme, že v případě pozitivního závěru se bude držet deklarovaného záměru,“ sdělil klub.
Skutečností je, že vedle prověřování možností stavby stadionu za Lužánkami začalo i zkoumání dalších lokalit, kde by nová aréna pro Zbrojovku mohla případně vyrůst, kdyby Lužánky nevyšly. Jde o prostory na výstavišti nebo u Technologického parku v Králově Poli.
Ačkoliv současně brněnští politici – například ústy radního pro územní plánování Petra Bořeckého (ANO) – ujišťují, že v případě Lužánek jde jen o studii a autoři vítězného návrhu do něj novou arénu můžou koncepčně zakomponovat, fanoušci v tom vidí úhybný manévr. Trnem v oku jim je i přání magistrátu, aby dění v pracovní skupině, v níž mají také zástupce, zatím zůstalo pod pokličkou. Považují to za netransparentní.
„Nevím, že by s něčím byli nespokojeni. Zrovna třeba složení pracovní skupiny je větší, než by muselo být, je tam i zástupce fanoušků. V úterý se skupina sešla a možná se některým zástupcům Zbrojovky nebo fanouškům nelíbilo, že některé závěry nelze okamžitě zveřejnit, protože je nejdřív musí projednat rada města. Takový je však postup,“ vzkázal radní pro oblast sportu Tomáš Aberl (TOP 09).
Výsledkem současné zjitřené atmosféry je tedy zrod zmíněného hnutí Za Lužánky. Fanoušci ho považují za potřebné, i když si ještě sami definitivně neujasnili, zda s ním příští rok opravdu půjdou do komunálních voleb. „Víme, že stojíme proti developerské lobby, která chce za Lužánkami stavět byty. Napadlo nás, že se nemusíme stadionu jen doprošovat, ale můžeme vstoupit do dění. Kdybychom šli do voleb, považovali bychom to za adekvátní krok pro případ, že by politici nesplnili svoje slovo,“ varuje Hajn.
Věří, že hranici tisíce podpisů, jejichž nábor začal na domácím zápase proti Opavě, se již podařilo dosáhnout, nebo k tomu brzo dojde. „Sčítání právě probíhá. Víme, že zájem podpořit náš boj mají i fanoušci jiných týmů, třeba Plzně, Slovácka či Opavy,“ poznamenal.
