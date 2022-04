Někdejší klub SSM ve Znojmě už nebude pustnout. Vybudují v něm archiv

Pro nikoho, kdo zpustlou budovu spatřil, není žádným tajemstvím, že bude nutná komplexní rekonstrukce a dispoziční úpravy. Stejně tak, že oprava čehokoliv vyžaduje dostatek peněz.

„Na jejich zajištění intenzivně pracujeme v kooperaci s ministerstvem vnitra, naším nadřízeným resortem. Aktuální rozpočtová situace v rámci státní správy a významný nárůst cen v oblasti stavebnictví nám to bohužel značně komplikují,“ podotýká ředitel Moravského zemského archivu v Brně (MZA) Ladislav Macek.

Jak upřesnil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových MZA o převod majetku požádal v loňském roce, protože potřebuje vlastní budovu nejen pro Státní okresní archiv Znojmo.

Znojemský archiv totiž dlouhodobě využívá nájemní prostory na Divišově náměstí. Rekonstrukcí a následným přesunem ušetří MZA za pronájem. „Budova Tip klubu by po rekonstrukci měla sloužit nejen jako naše sídlo s dostatečnou úložnou kapacitou do budoucna, ale také jako záchytný depozitář pro některé okolní okresní archivy,“ vysvětluje za Státní okresní archiv Znojmo David Nehyba.

Ona pronajatá budova na Divišově náměstí je města a to její uvolnění také uvítá. „Chtěli bychom ji používat pro sebe. Moc rád bych si tam představil rozšíření městské knihovny. Protože tu my máme na metry čtvereční a počet obyvatel velice poddimenzovanou a nesplňuje aktuální doporučení, které je. Myslím, že tohle by bylo velice důstojné místo pro knihovnu. I tím, že je tam dnes archiv, je to taková hezká náhrada,“ doufá starosta města Jakub Malačka (dříve ČSSD) v co nejrychlejší rekonstrukci i přesun.

A bude co stěhovat. „Co se týče předpokládaných objemů archiválií, ty zatím nelze vzhledem k absenci projektové dokumentace stanovit, ale jen ve Státním okresním archivu Znojmo je v současné době uloženo zhruba 4400 běžných metrů archiválií,“ poukazuje Nehyba.

O budovu se vedly právní spory

Rohová budova o skoro čtrnácti stech metrech čtverečních byla dříve ve vlastnictví Socialistického svazu mládeže, který ji zbudoval v roce 1989 jako okresní klub mládeže. Později byla označována jako Tip klub a sloužila jako sál pro diskotéky a plesy. Majetek byl po revoluci převeden do Fondu dětí a mládeže a po jeho zrušení se vlastníkem stal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Dlouhou dobu se ale kolem vlastnictví vedly právní spory. Roky mělo o bezúplatný převod chátrající budovy zájem město. Někdejší starosta Jan Grois (dříve ČSSD) mluvil o využití pro společenské a sportovní účely. I jeho nástupce by věděl, co s ní.

„Obecně prostor moc nemáme kvůli tomu, že na nás stát hází čím dál víc agendy a rozrůstá se i počet úřednického aparátu. Také se na nás často obrací spolky nebo zájmové kluby, že by potřebovaly nějakou místnost. A tím, že se rozšiřuje bydlení, musíme přidávat školy a školky,“ vysvětluje Malačka, že by tedy budovu sami určitě využili.

A chtěli ji získat i proto, že je na jednom ze dvou hlavních náměstí. „Že si ji stát nechal pro své organizace, je ale určitě lepší varianta, než aby ji prodal kdovíkomu a vzniklo tam kdovíco,“ poznamenává.

Podoba budovy jako symbol úpadku

Odborníci si co do kvality stavby, kterou nechal postavit bývalý předseda svazáků z Blížkovic, servítky neberou. Podle památkáře Jana Kozdase jde o typický příklad nekvalitní architektury. „Budova se snažila přizpůsobit historickému místu, ale nakašírování nepomohlo,“ myslí si.

Protikladem Tip klubu je další socialistická stavba – obchodní dům Dyje na stejném náměstí, kterého si odborníci cení. Je i ve výběru publikace o architektuře Znojmo 1918–2020.

„Přestože je OD Dyje diskutovanějším domem na Masarykově náměstí, tou skutečnou „ostudou“ je okresní klub mládeže, není ale tolik na očích. Každopádně by si ta budova zasloužila kompletní rekonstrukci a celkové architektonické přepracování,“ zmiňuje jedna z autorek Monika Mažárová z Jihomoravského muzea ve Znojmě.

Tip klub je v knize zmíněn spíše jako příklad úpadku stavební produkce v 80. letech. „Předlohou se této budově stal Prior v Jihlavě - členěním hmoty, pojetím střechy, uspořádáním oken. Krom narušení kapucínské zahrady tato budova ruší i v pohledu na Znojmo z Kraví hory,“ uzavírá Mažárová.