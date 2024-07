Z jižní Moravy vyrazilo do Paříže rovnou několik favoritů na olympijské medaile

Tři z nich – brokový střelec Jiří Lipták, tenistka Barbora Krejčíková a šermíř Alexander Choupenitch – se do bojů postaví jako obhájci medailí.

Další si svůj medailový sen teprve hýčkají, ať již za ním jdou dlouhodobě jako vnorovský brokař Jakub Tomeček, nebo se jim brány největší sportovní akce světa otevírají premiérově. Do této skupiny patří třeba brněnská kanoistka Gabriela Satková, které přitom také může „cinknout“ životní úspěch.

Jaké vyhlídky jihomoravští zástupci v Paříži mají?

1 Zaútočí na medaili

Největší favoritkou není, přesto nelze od aktuální wimbledonské vítězky Barbory Krejčíkové čekat nic jiného než snahu dojít na antukových kurtech Rolanda Garrose co nejdál.

Zejména když je ze stejného areálu vítězkou French Open ve dvouhře i čtyřhře a z minulé olympiády v Tokiu obhajuje zlato v deblu. V něm v Paříži opět spojí síly s parťačkou Kateřinou Siniakovou, s níž je během své kariéry nejúspěšnější.

Ivančická tenistka není jedinou členkou české výpravy, která má jednoznačné medailové cíle. Za stejnou metou se vydává i brokový střelec Jakub Tomeček z Komety Brno, jenž bude mít stejně jako Krejčíková dva pokusy – ve skeetu jednotlivců a nově i v mixech.

Druhou z těchto šancí mu svojí nominací do Paříže „přihrála“ oddílová kolegyně Barbora Šumová, s níž je trojnásobným medailistou z mistrovství Evropy v soutěži smíšených dvojic.

„Pro medaili udělám maximum,“ hlásí odhodlaně Tomeček, před třemi lety v Tokiu sedmý. Olympijskou střelnici si již tento týden vyzkoušel, následně odletěl načerpat pohodu domů za rodinou. Do Francie se zase vrátí na závod.

Se zdravým sebevědomím se na střelnici postaví i Jiří Lipták, obhájce tokijského zlata ve střelbě na trap. Brněnský pragmatik kolem sebe atmosféru útoku na další „placku“ záměrně nechce šířit, ani se však nepodceňuje.

„Dobře vím, jaké to je nejen olympiádu vyhrát, ale také prohrát,“ připomněl osmnácté místo z Londýna 2012. „Proto nebudu vytvářet žádné prognózy. Pojedu do Francie nikoliv si to užít, ale bojovat o co nejlepší umístění,“ uvedl Lipták.

V Paříži se představí i poměrně dobře zrelaxovaný, protože letos nestřílel tak často jako dřív. Větší závody často vynechával, aby dal šanci reprezentačním kolegům pro vybojování nominace. To se nepovedlo, a tak se na olympiádě nepředstaví minule stříbrný David Kostelecký.

2 Skočí po šanci

Počítat se znovu musí s brněnským lezcem Adamem Ondrou. Před třemi lety v době olympiády v Tokiu byl v životní formě, nesedl mu však formát soutěže s kombinací tří disciplín.

Letos už je pro Ondru příhodnější, tentokrát však světový fenomén v lezení na obtížnost řešil potíže s ramenem a kvalifikoval se až na poslední pokus. „Abych se porval o medaili v Paříži, musím být v naprosto neuvěřitelné formě a ještě mít dost štěstí,“ poukazuje. Při síle však je. „Překvapuje mě, že se opravdu cítím konkurenceschopný v boulderu,“ hlásí o své dříve slabší disciplíně.

Podobně zkušený, aby bez váhání sáhl po šanci, pokud se naskytne, je také šermíř Alexander Choupenitch. S novým trenérem, jehož jméno nechce prozradit, dal obhájce bronzu z Tokia do přípravy vše. S červnovým bronzem z mistrovství Evropy v kapse může k Paříži vzhlížet bez obav.

Před cestou na olympijské hry vydal navíc Choupenitch singl a klip:

Společně se dvěma harcovníky může být jihomoravskou „divokou kartou“ pro Paříž i kanoistka Gabriela Satková. Vicemistryně Evropy z května potvrdila formu i na olympijské generálce při Světovém poháru v Praze, který vyhrála, navíc má v kapse titul mistryně světa do 23 let.

„Pro mě je velkým vítězstvím už to, že jsem prošla kvalifikačním sítem,“ přiznává. Ambice ale v sobě také nosí. „Mám na to bojovat s těmi nejlepšími. Fyzicky se cítím dobře, tak uvidíme,“ naznačuje opatrně.

3 Napodobí Veselého?

Šestnáctiletá sportovní gymnastka Soňa Artamonová by byla na olympiádě spokojena s postupem do finále, i to by pro ni bylo osobní vítězství.

S podobnou touhou předvést svoje maximum míří do Paříže i další jihomoravští olympionici – dálkař Radek Juška, výškařka Michaela Hrubá, veslařky Pavlína Flamíková s Radkou Novotníkovou či badmintonista Adam Mendrek.

Ani oni nejsou bez šance. Vždyť kdo by před třemi lety v Tokiu čekal, že na bronzový stupínek vystoupá v závěru kariéry oštěpař Vítězslav Veselý, jenž nedávno ukončil kariéru? Zazářit letos může některý z jeho nástupců.