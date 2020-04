Sport na hraně. Basketbalistky obětují poháry, volejbal se bojí o přežití

Brněnský volejbalový manažer Martin Gerža počítal na jaře s tím, že oba týmy, v nichž se angažuje, tedy muži a ženy, dojdou v extraligových play off daleko. Muži měli ambice sahat po medaili, ženy dokonce po titulu.

Úměrně tomu se Geržovi rýsovaly příjmy. Jednotlivé zápasy vyřazovací části měly mít svého sponzora, odhadnout se dala vysoká návštěvnost.

„Místo toho se nedohrálo a nám z rozpočtu vypadl milion korun,“ bilancuje manažer smutné „skóre“ při karanténě kvůli šíření koronaviru.

Sezona ve volejbale – stejně jako v drtivé většině ostatních sportů – skončila a počítání výsledků se změnilo v počítání ztrát. Například Gerža je nejen bez očekávaných sponzorských peněz, ale pokud dodrží pro muže Volejbalu Brno a ženy Šelem Brno všechny hráčské smlouvy, přijde o další milion a tři čtvrtě.

„S penězi jsme byli na limitu, pokud by všechno dopadlo, jak mělo. Teď jsme ale v nejistotě, která může být smrtící,“ připouští.

Finálový turnaj v televizi? Kdeže

Takhle ve sportu řádí koronavirus, kvůli němuž je řada klubů i organizací na hraně přežití. Ve velkém prodělává hlavně hokejová Kometa Brno, jejíž ztráty odhadl šéf Libor Zábranský v rozhovoru pro MF DNES na 12 milionů jen za březen.

Dopad ale pociťují všichni v kraji. Profesionálním fotbalovým týmům – Zbrojovce a Líšni – vypadávají při zastavení soutěží příjmy z marketingových a televizních práv, což jsou statisíce korun.

Denně tratí zavřená golfová hřiště, jako je tomu ve Slavkově u Brna, kde má v květnu začít Czech PGA Tour. „V rozpočtu nám může za letošek chybět i třicet procent příjmů. Nejsilnější měsíce jsou květen, červen a září. Kdybychom tam nemohli jet naplno, přijdeme o miliony,“ shrnuje Radim Válka, manažer hřiště v golfovém resortu Austerlitz.

Vedení basketbalistek Žabin počítalo s pořádáním finálového turnaje mezinárodní EWBL – rozjetá byla výroba triček, suvenýrů, doprava a ubytování pro účastníky. Žabiny přišly „pouze“ o 50 tisíc korun, další peníze jim ale měla zajistit reklama v chystaných přímých přenosech na stanici Nova Sport 1. Tam už by šlo o větší sumy.

V ohrožení je příští sezona

Každý, kdo má co do činění se sportem, se obává dopadů koronavirového útlumu a navazující krize. Ne ani tak pro tento ročník, protože ten s výjimkou fotbalistů a pár menších sportů, třeba korfbalu či futsalu, definitivně skončil. Jde ale o rozjezd další sezony a příští rok.

„Musíme si připustit, že peníze nebudou. Domnívám se, že letošní rok dáme, ale když nebudeme mít predikci, co bude v roce 2021, tak se může stát, že na konci roku zavřeme krám,“ obává se Gerža.

Nejvíc se ve sportu řeší základní položky – nájmy hal a hřišť, podpora od sponzorů i ze strany státu či měst a aktuálně výplaty.

„Požádali jsme vedení, trenéry a hráče, aby zatím na březen dobrovolně slevili ze svých odměn. Výbor a část vedení dělá svou práci bez nároku na jakýkoliv honorář stále,“ říká Karel Hladiš, předseda fotbalistů Líšně.

Zrovna u druholigového nováčka přitom na platech nejde o horentní sumy. V Líšni se obávají jiných komplikací. „Vznikne propad na straně příjmů, protože sponzoři určitě nebudou schopní plnit závazky v dohodnuté výši. Pokud budeme hrát bez diváků, je to velká finanční ztráta, pokud se nebude hrát vůbec, asi nepřijdou v plné výši platby za televizní práva. Nevím, jestli Brno a Jihomoravský kraj poskytnou dotace v obvyklé výši. To je zatím ve hvězdách,“ dodává Hladiš.

Městské a krajské peníze jsou v Brně velmi důležité pro každého. Třeba basketbalistky Žabin i KP Brno počítají ročně s více než pěti miliony. Dostanou je ale i příště?

„V nastalé složité situaci město bude muset pravděpodobně hledat úspory, nicméně naší snahou je nezasahovat do provozních dotací určených sportovním spolkům a klubům. Poslední slovo v této věci má však vždy zastupitelstvo, které přidělení dotací schvaluje,“ reaguje radní Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

Šetří se především na platech

Kdo může, ten hledá kompromis hlavně v otázce výplat. Kometa se s hráči dohodla na zkrácení mezd po sezoně na polovinu, ale s tím, že na platy pod 40 tisíc nesahala. Podobná dohoda je i ve Zbrojovce, kde se platy krátily poměrně a také neklesly pod nastavený limit.

V otázkách výplat manažeři „kouzlí“, jak se dá. Třeba v Králově Poli si basketbalistky část peněz také musí nyní odříct, ale zbytek mezd mají šanci inkasovat v létě, pokud povolí restrikce a bude možné začít trénovat. V Hodoníně u házenkářek raději už teď plánují, že peníze z fixních platů přesunou do odměn.

Ne na všem se však odrážejí katastrofické scénáře. Na golfu v Kuřimi se během pauzy opravuje ubytování, vedení házenkářů SKKP Handball Brno vyměnilo trenéra a hlásí posily. Další kluby se připojují k prospěšné činnosti – Kometa zapůjčila auta pro potřeby kraje, Zbrojovka prodejem virtuálních vstupenek vydělala milion korun pro Fakultní nemocnici Brno.

I tak je nejistota, co přijde, cítit. „Obvolal jsem několik partnerů, kteří mi řekli: ‚Něco bude, jen nevíme kolik.‘ Na všechny bude mít krize drtivý dopad. Všichni dělají škrty, stejně jako my,“ přiznává boss Komety Zábranský.

Ve Znojmě vyhlíží hokejisté příští týdny o to zvědavěji, že v jejich dosavadní soutěži EBEL končí titulární partner a změní se i držitel vysílacích práv. Na to teprve navážou nové smlouvy s jednotlivými kluby. Navíc těžiště sponzorů mají Orli mezi firmami s přesahem do Rakouska. Pokud se nebude smět cestovat přes hranice, vznikne další nevypočitatelný problém.

S poháry aby se pomalu loučily basketbalistky. „Mysleli jsme si, že bychom se posunuli výš a hráli Eurocup, ale asi to bude jen česká liga,“ míní manažer Žabin Radek Šír. Stejně uvažují i v Králově Poli. „Město a kraj nás v reprezentování v zahraničí podporují. Bez odpovídajícího kádru, na který nejspíš nebudeme mít, ale nemá smysl poháry hrát,“ tuší Richard Foltýn z KP Brno.