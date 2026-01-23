Marná snaha tenistů v Brně o záchranu kurtů. Pozemky vám nepatří, rozhodl soud

Tentokrát chtěli tenisté dokázat, že pozemky na základě historických okolností přímo vlastní, a podali tak na Brno žalobu. Jejich argumenty však městský soud nepřesvědčily a dočkali se odmítavého stanoviska. Proti rozhodnutí se plánují odvolat.
Ačkoliv tenisový klub vznikl oficiálně v roce 1994, vyčlenil se z původní tělovýchovné jednoty (TJ) Tesla Brno, která na pozemcích fungovala už od 40. let minulého století. Tehdy pozemky vlastnil stát.
„Ale ten - konkrétně komise Československého tělovýchovného svazu - je na základě delimitačního protokolu převedla do trvalého užívání jednoty poté, co ověřila, že na těchto pozemcích dlouhodobě hospodaří. Později sepsala darovací smlouvu, díky které převedla tenisový areál na v tu dobu nově vzniklý tenisový klub Tesla. Ten byl jen formální změnou, vedení totiž zůstalo v podstatě stejné,“ argumentovali u soudu zástupci klubu v čele s předsedou Vítem Lánským.
Po revoluci pak bylo možné trvalé užívání převést na vlastnické právo. U soudu se proto tenisté snažili dokázat, že to platí i pro tento případ.
Spor bude pokračovat
Soud však argumenty a doložené důkazy nepřesvědčily. Poukázal na to, že předmětem darovací smlouvy byly pouze kurty, budovy a zařízení, o samotných pozemcích nebyla řeč. Stejně tak tato smlouva nezahrnovala právo trvalého užívání.
„Nabytí vlastnictví na základě tohoto trvalého užívání by tedy platilo pro TJ Tesla Brno, nikoliv pro z ní později vyčleněný klub TK Tesla Brno,“ upozornila soudkyně Kateřina Mališová, na základě čehož žalobu zamítla.
Oficiálně tak majitelem pozemků zůstává město, ačkoliv i to může být předmětem dalších jednání – obě strany už se v minulosti žalovaly, přičemž tenisté tvrdili, že město nemělo nikdy dostat parcely do vlastnictví. Spor byl však kvůli této nové žalobě přerušen.
Ačkoliv podle výpovědní lhůty měli tenisté pozemky opustit už před více než rokem, kvůli soudním sporům se tak ještě nestalo a v současné chvíli je stále užívají. Bránit se chtějí nadále. „Pro nás je výpověď z nájmu likvidační. Máme 80 hráčů, z nichž 45 jsou děti. Jsme obecně prospěšný spolek, podílíme se na rozvoji mládeže a chodí k nám hrát i veřejnost. Město slíbilo náhradní pozemky, to ale nesplnilo,“ posteskl si Lánský.
Ačkoliv magistrát s náhradními možnostmi přišel, nabízené pozemky byly výrazně menší než ty doposud užívané a klub je tak odmítl. „Museli bychom zrušit několik oddílů a vyloučit rekreační sportovce,“ zdůvodnil tehdy Lánský.
Jednalo se i tom, že by školka vznikla jinde. Nyní se dočasně plánuje jako „kontejnerová“ v nedaleké ulici Dělostřelecká. O pozemky, kde sídlí tenisté, má však město stále zájem. Záměr výstavby na nich totiž dál platí.