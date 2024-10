Školka versus kurty. Tenisté se bez náhrady nechtějí stěhovat, brání se soudně

Historie tenisového klubu Tesla Brno sahá až do roku 1942. Díky letitým zkušenostem se mu podařilo na městském pozemku u ulic Střední, Rybníček a Staňkova ve čtvrti Ponava vybudovat kvalitní zázemí pro tenisové nadšence všech věkových kategorií. Momentálně zde trénuje 80 hráčů, z toho polovina dětí.

Tento prostor si však před lety vyhlédlo Brno pro výstavbu nové mateřské školy a tenistům tak minulý rok vypovědělo nájemní smlouvu. Ti se nyní bojí, že už nebudou mít kde hrát. Už před třemi lety se totiž magistrát zavázal k zajištění nové lokality, kde by klub mohl dál působit. Mělo vzniknout šest tenisových kurtů a zázemí pro hráče i trenéry.

Loni však město od tohoto záměru ustoupilo, když se po důkladnějším přezkoumání investičního plánu ukázalo, že by se stavba prodražila až na 74 milionů korun, což je téměř trojnásobek původně předpokládané ceny.

S jiným jednoznačným řešením Brno až doteď nepřišlo. „Na začátku měsíce jsme se zástupci tenisového klubu jednali o nových kompromisech, z čehož vzešly dva návrhy, které bude město dále projednávat. Mezi možnosti patří buď alternativní umístění školky, nebo náhradní prostory pro kurty v ulici Škrobárenská,“ přibližuje aktuální situaci mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Nabízené varianty tenisté zavrhli

Podle předsedy Tesly Víta Lánského však návrhy nevyhovují potřebám klubu. „Pozemek na Škrobárenské má kapacitu jen pro tři kurty, zatímco my jich momentálně využíváme sedm. Takové snížení by znamenalo zrušení šesti soutěžních týmů a úplné vyloučení rekreačních sportovců,“ poukazuje. Oddílové kurty navíc podle archivních záznamů navštěvuje také 500 lidí z okolí, kteří si sem chodí zahrát ve volném čase.

Další možností je přemístění kurtů na pozemek u ulice Dělostřelecká, k čemuž už město předložilo i investiční plán. Ten však Lánský vnímá stejně problematicky. Podle jeho slov vznikl bez hlubší znalosti tenisu a zahrnuje tak špatnou orientaci kurtů nebo jejich nedostatečnou velikost, což by hráčům zkomplikovalo kvalitní přípravu na soutěže.

Skeptický je předseda i k variantě alternativního umístění školky. „Nevíme, jak moc je tento návrh myšlen vážně. Nevyhovuje totiž podmínce dané developerovi, že škola má být v dosahu osmi set metrů od výstavby v ulici Střední, kde má vzniknout bytový komplex Augarten,“ vysvětluje.

Na začátku října uplynula výpovědní lhůta, nyní mají tenisté dva měsíce na vystěhování se z pozemku. Vzdát se ovšem nechtějí a na město podali žalobu o neplatnosti výpovědi. „Řešení sporu soudní cestou nás příliš netěší. Stále jsme se ale nedočkali náhradního místa a nezbývala nám jiná možnost. Nechceme, aby z nás byli bezdomovci,“ podotýká Lánský.

Na pozemku se navíc nachází velké množství majetku Tesly, který klub vybudoval nejen na vlastní náklady, ale i z evropských dotací. Jednou z podmínek pro jejich získání bylo, aby investice oddíl využil pro sportovní účely, a to minimálně do roku 2029. Likvidace tak podle předsedy nepřipadá v úvahu, protože by mohla klubu přinést značné komplikace.

Devět tříd pro dvě stovky dětí

Eskalace sporu zdržuje zahájení stavby nové školky, s níž se mělo začít už v průběhu letošního roku. Protože Tesla neumožnila městu vstup na pozemek za účelem výzkumných prací, musela být přerušena také stavební dokumentace. Magistrát ovšem stále počítá se zahájením výstavby nejpozději v roce 2026. „Vzhledem k připravované bytové výstavbě školku postavit musíme, to je neodkladná záležitost,“ upozorňuje Poňuchálek.

V okolí totiž vzniknou dva nové bytové komplexy, které lidem poskytnou nejen stovky nových bytů, ale i komerční prostory a parkovací místa. Pro rezidenční park Štefánikova je vyhrazena plocha po bývalých Jaselských kasárnách, bytový komplex Augarten pak vznikne mezi ulicemi Střední, Rybníček a Sportovní. A je potřeba zajistit dostatečnou kapacitu vzdělávacích zařízení pro rodiny, které se do lokality přistěhují.

Připravovaná školka má mít devět tříd a navštěvovat by ji mohlo až 225 dětí. „Očekáváme, že stavba bude obsahovat i zázemí pro vedení, pedagogický i nepedagogický personál a školní kuchyni včetně provozního zázemí. Na budovu naváže oplocená zahrada s herními či výukovými prvky. V blízkosti je plánovaný i parkovací dům, který vyřeší otázku umístění vozidel,“ uvedla před časem primátorka Markéta Vaňková (ODS). Na výstavbu magistrát vyhradil 198 milionů korun bez DPH.