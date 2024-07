Nemůžeme ani vyjet z garáže, bouří se v Brně proti dalšímu přívalu aut

V oblasti jižně od Lán směrem k říčce Leskavě a dálnici D1 může podle územní studie přibýt asi dva tisíce lidí, vedení radnice i místní se však staví proti. Vadí jim nejen zmíněné dopravní napojení.

„Zkuste si ráno vyjet z mé garáže, uvidíte, jak se vám to podaří. Chci apelovat, abyste vzali v patrnost obyvatele Lán. Když jsme se kdysi nastěhovali, děcka hrála na ulici fotbal, teď se přes ni nedá přejít ani po přechodě. Plánuje se tam přitom obrovská zástavba, která vůbec nebere na vědomí ráz Bohunic, proto chci poprosit, abyste se nás zastali a neuhýbali developerům,“ vyzvala jedna z místních obyvatelek zastupitele na nedávném jednání.

Politici řešili projektovou dokumentaci pro územní řízení na první část záměru Habitas, která počítá s výstavbou zhruba dvou desítek bytů. Její součástí je napojení zašlé lokality do Lán pomocí rozšíření křižovatky o levé odbočení. Pro rezidenty i radnici je trnem v oku.

Zastupitelé zaujali i tentokrát k projektu negativní stanovisko. Žádají, aby se obslužnost místa vyřešila jinak než do Lán. „Napojit by se dala z opačného směru, od Leskavy,“ nastínil bohunický místostarosta Milan Hrdlička (SOCDEM), který bydlí přímo v ulici Lány.

Respektujeme územní studii, říká developer

Toto řešení označuje developerská firma Brodland po jednání s magistrátem za komplikované. Napojení chystá podle územní studie. „Snažíme se ji respektovat. Obě napojení směřují v různých místech do Lán,“ uvedl zástupce investora Zdeněk Lust. Kromě zmíněné křižovatky je druhý výjezd do křížení s Ukrajinskou ulicí.

V první etapě hodlá investor vybudovat družstevní byty. Tuto formu zvolil na základě poptávky od lidí z Bohunic, kde eviduje stovky zájemců.

Později naváže zástavba ve vnitřní části areálu. Její kapacitu Brodland omezí podle nové územní studie, v níž se pokusí vyjít vstříc požadavkům radnice i vedení Brna. Přizpůsobí ji dopravním modelům, jež ukazují nárůst dopravy v Lánech o jednotky procent. Pár let stará varianta záměru zahrnovala ve středu lokality kromě klasického bydlení také studentské byty, internátní lyceum či dům zdraví.

Nový územní plán, který se má schválit letos, umožní v tomto prostoru stavět až šestnáctimetrové budovy. Právě tento dokument vnímá opoziční bohunický zastupitel a brněnský radní Tomáš Aberl (TOP 09) jako „páku“ na developera. „Může zredukovat, jak se území zastaví, kde se napojí. Je ale nutné přijít s konstruktivním návrhem, což vedení radnice nedělalo,“ upozornil.

Stávající plán tam vymezuje plochu pro školství jako pozůstatek někdejšího využití. Škola se před víc než deseti lety přesunula do Rajhradu, pozemky získali soukromníci. Dnes z velké části leží ladem.

Školky to neutáhnou, míní místostarosta

Habitas může v celé lokalitě odšpuntovat zástavbu ještě většího rozsahu. Velké plochy po východní i západní straně nový územní plán určuje pro zemědělství, zároveň jsou ale rezervou pro bydlení. S umístěním rodinných a bytových domů pracovala už stará studie.

„Bytovky by znamenaly strašný nárůst obyvatel, mohly by přibýt celkově až čtyři tisíce nových občanů, což by vyvolalo enormní tlak. Naše školky by to neutáhly, školy mají pouze malou rezervu,“ poznamenal Hrdlička. Dnes v Bohunicích žije zhruba 15 tisíc obyvatel.

Kvůli plánům na významnou zástavbu obyvatelé Lán předloni mluvili dokonce o odtržení Bohunic od Brna. Nesmlouvaví zůstávají i teď. „Developer nemá elementární snahu se na čemkoliv domluvit. Snaží se z lokality vytřískat co nejvíc, sbalit peníze a zmizet. A nám tady nechat místo k nežití,“ zlobil se na zastupitelstvu Marek Kadlec.

Kromě družstevního bydlení má být přínosem veřejná rekreační zóna s přírodními sportovišti a cyklostezky. „Je pro všechny jistě přínosnější, když lidé budou žít přímo v Bohunicích, odkud mohou jet do centra MHD, než upřednostňovat projekty na okraji města či za ním. Ty by pak zatížily dopravou nejen Lány, ale také celou oblast dalšími nároky na parkování,“ reagoval Lust.

Habitas není jediným velkým komplexem, který vyroste na území Bohunic. Už teď se staví víceúčelový areál s asi 350 byty u Ústředního hřbitova. Zástavba na Červeném kopci má pojmout 10 tisíc lidí, Západní brána těsně za hranicemi městské části až 3 400 obyvatel.