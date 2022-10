Chtějí místo vydojit, kritizují v Brně plány na panelák se stovkami bytů

„Teď je tam ubytovna pro asi padesát lidí, nová předimenzovaná stavba jich pojme sedminásobek. V podzemí má být sice stání zhruba pro dvě stovky aut, ale není jasné, zda bude parkovací místo povinně ke každému bytu. Pokud ne, vznikne problém v okolí, kde je už teď často obtížné najít volné místo,“ kritizuje Markéta Dvořáková, předsedkyně Společenství vlastníků jednotek Havlenova 27, 29 a 31.

Investor hodlá nahradit pětipatrový někdejší internát domem se dvěma podzemními a deseti nadzemními podlažími. Umístit do něj chce přes 200 bytů, většinou o půdorysu 1+kk. Podobné množství přitom nemá žádná jiná stavba v okolí.

Sousedé se navíc obávají možnosti početných pohledů do jejich domovů nebo zastínění vysokým objektem. „Celkově máme pocit, že chtějí místo vydojit nejvíc, co to jde,“ říká Dvořáková.

Investor si však za rozsahem projektu stojí.

„Územním plánem je pozemek určen k bydlení a je stanovená intenzita zástavby. Architekti z ateliéru RAW místo nízké zástavby, která by parcelu zcela vyplnila, navrhli vyšší budovu s významnou okolní zelení. Máme devět nadzemních podlaží a desáté ustoupené, sousední domy mají třináct. Nám se návrh líbil, parkování je zcela v podzemí, odklání všechnu dopravu z ulice hned při vstupu do lokality tak, aby nezatížila okolí. Zeleň vytváří příjemný pobytový prostor,“ shrnuje výkonná ředitelka Imos development Hana Vyplelová.

Odpor místních jsme nečekali, tvrdí developer

Fakt, že se v sousedství nacházejí dva výškové domy se třinácti patry, místní jako argument neberou.

„Postavily se za komunismu v 70. letech, kdy do toho lidé nemohli mluvit. Teď už můžeme. Navíc i dohromady mají mnohem méně bytů,“ podotýká Dvořáková s tím, že jiné objekty v okolí mají většinou pět pater. Nedaleko za Vídeňskou ulicí se však nacházejí i devítipatrové.

Ke kritikům se přidalo také gymnázium ve Vídeňské, jež stojí hned přes ulici od chystané novostavby. Vedení školy ji má také za „přehnanou“.

„Obavy a nejistotu v nás vyvolávají dopady, jako jsou hluk, prašnost, omezení pohybu osob a přístupových cest ke škole,“ hlásí ředitel David Andrle.

Obavy místních neumenšila ani nedávná schůzka přímo s developerem a dál zůstávají v pohotovosti. Už dřív získal investor kladné stanovisko od radnice Brna-střed a návrh projednával i s kanceláří městského architekta. „Budoucí výstavba se řešila už při změně územního plánu v roce 2020, která byla bezproblémová. Odpor místních jsme nečekali,“ sděluje Vyplelová.

Záměr se teď nachází v územním řízení. Stavební úřad radnice sice v létě vydal územní rozhodnutí, proti němu se však odvolala víc než padesátka sousedů, které zastupuje Advokátní kancelář (AK) Stejskalová & Blechová. Rozporují hlavně obří objem budovy. „Připadlo nám to, jako kdyby někdo položil panelák naležato. Investor se snaží využít parcelu na maximum a na okolí moc ohled nebere,“ zdůraznil advokát kritiků Michal Závodský.

Řeší se také dům v Žabovřeskách

O dalším osudu novostavby rozhodnou úředníci brněnského magistrátu. Ti už v současnosti vedou jedno odvolací řízení, v němž proti sobě stojí Imos development a právníci z AK Stejskalová & Blechová. Advokáti zastupují místní ve sporu týkajícím se záměru pětipodlažního bytového domu v Sabinově ulici v Žabovřeskách, jenž má nahradit bývalou výměníkovou stanici.

Podle investora návrh budovy kopíruje místní zástavbu a zapadá do území. „Tato část Žabovřesk je tvořena bytovými domy o pěti nadzemních podlažích, které má i náš záměr. A také má shodný půdorys s okolními domy. Navíc budujeme podzemní podlaží,“ říká Vyplelová.

Ani tady s ní místní nesouzní. „V domě má být 29 nových bytů pro 76 lidí. V původní zástavbě je v každém domě jen šestnáct bytů. Stavba o jedno patro převyšuje celou okolní zástavbu,“ vypočítává Radim Burda z protilehlého domu. Místní poukazují i na příliš úzkou příjezdovou cestu bez chodníku k objektu, obávají se také snížení kvality bydlení kvůli většímu provozu, zahuštění obyvatel, hluku nebo chybějící zeleni mezi domy.

Podobné obavy se developer snaží vyvracet. „Příjezdovou silnici prověřil dopravní specialista. Co se navýšení provozu a hluku týče, už dnešní objekt v daném místě generuje hluk i dopravu. Všechny prvky vlivů na kvalitu bydlení jsme prověřili a výsledky jsou v pořádku,“ brání se Vyplelová.

Odvolací řízení dosud závěry nepřineslo. „Termín ukončení teď nedokážeme odhadnout,“ říká mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Investor chtěl začít stavět už v příštím roce, kvůli odvolání sousedů si však počká ještě o něco déle.