Rána pěstí, vulgární zpráva. V Brně hoří spor mezi starostkou a opozičníkem

Na dění kolem Pavlici (za SPD) jako první upozornil Brněnský deník. Z pozice předsedy kontrolního výboru městské části byl odvolán na zastupitelstvu 29. dubna. „Stalo se tak kvůli jeho opakovaným morálním prohřeškům, což bylo uvedeno i v důvodové zprávě,“ sdělila iDNES.cz starostka Petra Quittová (Černovičtí patrioti), která je zároveň poslankyní za STAN.

Jako jeden z Pavlicových poklesků uvádí fyzické napadení místostarosty Davida Rampuly (za KDU-ČSL) před několika měsíci. „Násilí na jiných je nepřijatelné. A nebylo to poprvé, kdy se dopustil podobného prohřešku,“ tvrdí Quittová.

Zmiňuje také výhružnou a mimořádně vulgární zprávu, kterou jí údajně Pavlica nedávno zaslal prostřednictvím šifrovací aplikace Signal na mobil v nočních hodinách. Byla podle ní nastavena tak, aby po hodině zmizela, sama ji však má vyfocenou a vidělo ji několik lidí. Její obsah veřejně citovat nechce. „Neklesnu na cenovou relaci pana Pavlici. Ale ukazovala jsem ji i policii, protože to přesáhlo všechny meze,“ říká Quittová.

Pavlica tvrdí, že zmíněnou zprávu neposílal. „Je to naprostá trapárna. Třikrát jsem starostku na zastupitelstvu žádal, aby nám tu zprávu přečetla a ukázala, ale nechtěla. Jestli se dokáže, že byla z mého telefonu, tak se odstěhuju z České republiky,“ prohlašuje opoziční zastupitel, který podle svých slov kvůli tomuto nařčení chystá trestní oznámení. To nevylučuje ani Quittová. „Nemám žádný důvod tvořit smyšlené zprávy,“ podotýká.

Jsem jediný, kdo není koupený, říká Pavlica

Fyzický střet s místostarostou Rampulou odvolaný Pavlica přiznává. Došlo k němu podle něj ve večerních hodinách v restauraci Alcool pod vlivem alkoholu. „Měl poznámky, že by se mně a mojí manželce mohla stát nějaká nehoda, tak jsem se neovládl a dal jsem mu pěstí. Prostě jsme si dali do držky, v Černovicích se zastupitelé bijí normálně, akorát teď se to řeší. Nestalo se to v úřadu, ale v deset večer v hospodě,“ popisuje Pavlica. Tímto incidentem se rovněž zabývala policie, která jej klasifikovala jako přestupek.

Pavlica zmíněné výtky považuje za účelové a za svým odvoláním vidí politickou mstu. „Jsem jediný člověk, co tam (v Černovicích) není koupený, všichni už předtím byli několikrát zvolení. Šel jsem do politiky, abych něco změnil. Nemůžu se dívat, jak se tam rozkrádají peníze a fungují kamarádšofty. V momentě, kdy se v některých věcech začnete rýpat, tak se vám mstí,“ je přesvědčen.

Jako příklad uvádí v jeho očích nevýhodný pronájem restaurace Slunečnice a chystanou zakázku se žaluziemi. „Chtěli je udělat do všech obecních bytů za několik milionů a já jsem se do toho začal vměšovat, to byl ostatně i důvod, proč jsem se sešel s Rampulou. Slunečnice je pronajatá za 35 tisíc měsíčně, i když reálná cena je odhadovaná na 150 až 200 tisíc. Kopu do toho, protože si tím jako městská část necháváme utéct stovky tisíc měsíčně,“ říká Pavlica.

Starostka považuje obě výtky za nepodložené. „Jediné instalované žaluzie jsou v budově radnice, je to v registru smluv. Do budoucna se uvažuje, že bychom je instalovali i do obecních bytů, ale zatím je to jen myšlenka. Co se týče Slunečnice, její nájem odpovídá tomu, že budova byla předávána v děsivém stavu a provozovatel do ní investoval několik set tisíc,“ vysvětluje Quittová.

Podle ní Pavlica v kontrolním výboru nesplnil žádný z vytyčených úkolů. „Má nějaké své představy, ale my veškerá výběrová řízení provádíme transparentně, máme v tomto úplně čisté svědomí,“ oznamuje.

Na podzim 2022 nicméně v Černovicích zasahovala policie kvůli podezření z tunelování zdejší pískovny. Kauza se týkala jejích jednatelů a koaličních zastupitelů Jiřího Hasoně (KDU-ČSL) a Jiřího Novotného (SOCDEM), kteří následně rezignovali.

Případ s Romy je podle starostky uzavřený

Aktuální spor zároveň částečně navazuje na nedávný rozruch kolem výroků Quittové, která označila romskou rodinu vracející se do Černovic za problémovou. „Nás to taky štve, protože my jsme byli rádi, že jsme se jich zbavili, a máme je zpátky,“ pronesla mimo jiné.

Proti těmto slovům se ohradily romské organizace a také Pavlica. „Svolal jsem mimořádný kontrolní výbor, protože ze strany starostky zazněla adresa, na níž ta rodina žije, což se nemělo stát. Je hromada nácků, kterým může cvaknout v hlavě a hodí tam zápalnou láhev. Zároveň jsem na zastupitelstvu požadoval veřejné odsouzení rasismu a výroků starostky,“ líčí Pavlica.

Quittová označuje záležitost za uzavřenou. „Na zastupitelstvu 29. dubna se vše vyřešilo. Přišli zástupci poradního orgánu Brna pro romské záležitosti i pán, který v daném domě bydlel, a potvrdil, že jsem neřekla nic jiného než pravdu. Já jsem se pak omluvila za slovo ‚zbavili‘,“ říká starostka.

Ta podotýká, že její obvinění z rasismu se šířilo mimo jiné záplavou mailů od jednoho konkrétního člověka. „Úsměvné je, že mi zástupce orgánu pro romské záležitosti sdělil, že nikoho toho jména v Brně nedohledali,“ zmiňuje.

Pavlica rovněž Quittové vyčítá, že kvůli jejímu zásahu přišel o pozici čekatele na členství v SPD. „Tímto mě zničila. Přitom mě v SPD podporovali, protože věděli, že dělám v Černovicích špinavou práci. Ale na místo zastupitele nerezignuji a budu jim tam do toho kopat dál. A až budu mít potvrzené, že jsem žádnou zprávu starostce neposlal, tak vyhraju volby, protože se ukáže, že se pokusila zlikvidovat opozici lží, aby si udržela koryta,“ uzavírá.