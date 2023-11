Práce s informátory, nebo úniky ze spisů? Soudy pitvají policejní postupy

Před rokem si bývalý šéf brněnské hospodářské kriminálky Vladimír Machala vyslechl trest u městského soudu za to, že údajně vynášel informace ze spisu týkající se machinací s obecními byty.

Ve středu však u stejného soudu stál znovu a „má nabito“. Loňský verdikt totiž odvolací krajský soud před časem rozcupoval. Obsahuje prý tolik vad a pochybení, že je vlastně nepřezkoumatelný.

Soudce Městského soudu v Brně Jaroslav Chochola, který se případem zabývá, rozhodnutí pro MF DNES ve středu komentovat nechtěl. Z poznámek, jež pronesl v průběhu středečního líčení, bylo nicméně patrné, že si chyby nepřipouští.

Třeba z hodnocení, že krajský soud „bohužel“ původní verdikt zrušil a že si „každý může udělat názor“ na to, jestli a jak předestíral předvolaným svědkům jejich výpovědi z přípravného řízení.

Jenže právě to se podle krajské soudkyně Haliny Černé dělo, ačkoliv to trestní řád vylučuje. Chocholu navíc kritizovala i za to, jak se vypořádal, respektive nevypořádal s návrhy na důkazy expolicisty Machaly a jeho spoluobžalované kolegyně Jitky Broďákové.

„Zcela bez povšimnutí a bez řádného odůvodnění, proč nebyly provedeny, zůstaly návrhy obhajoby na provedení výslechů svědků,“ uvedla Černá v písemné podobě zrušujícího rozsudku, již má MF DNES k dispozici.

V závěru tvrdou kritiku shrnula. „Tato pochybení vedla odvolací soud k závěru, že řízení vykazuje vady, jimiž se nedá zabezpečit objasnění věci a právo obhajoby, tedy vady mající vliv na správnost a zákonnost rozsudku,“ poznamenala s tím, že odvolání musí vyhovět.

V tuto chvíli tak neplatí trest pro Machalu, jenž po Chocholově verdiktu odešel s peněžitým trestem sto tisíc korun za to, že údajně vynášel neveřejné informace ze spisu, a mohl tak ohrozit vyšetřování rozsáhlých machinací s městskými byty. Broďáková byla zproštěna viny.

Machalova podřízená Jitka Broďáková u Městského soudu v Brně.

Machala celý proces považuje za vykonstruovaný se snahou zmařit vyšetřování, které sám odstartoval v roce 2018 zatčením Pavla Hubálka. Ten později v souvislosti s byty hovořil o tom, že se na trestné činnosti podílely i špičky brněnské ODS – primátorka Markéta Vaňková či její náměstek Robert Kerndl, což oba opakovaně popřeli.

K soudu ve středu dorazili dva bývalí kolegové obžalovaných, kteří museli být s jejich výpověďmi spokojení. „Pane obžalovaný, bavíte se? Zklidněte se prosím,“ napomenul soudce expolicistu Machalu.

Svědci víceméně potvrdili to, o čem se dvojice snaží soud přesvědčit – nevynášela informace, jde o překrucování a vytrhávání ze souvislostí. „V obžalobě se uvádí jen krátký výňatek dvou tří zpráv, z kontextu však plyne, že šlo o spolupráci policisty s informátorem,“ prohlásil Machala.

Je podle něj jasné, že když od něj něco chce, nemůže dát jen obecný úkol, ale musí ho konkretizovat, například jmény. Není to tak prý vyzrazování informací, protože jinak by se nic nedozvěděl. S tím souhlasí předvolaný expolicista Borek Novický.

„Při položení obecného dotazu by mohl informátor stejně obecně odpovědět, že se v Brně krade. Kolikrát ani neznáte totožnost dotyčného, cenná je hlavně ta informace, kterou policista získá,“ řekl.

V tomto případě ale kvůli vyšetřování došlo k vyzrazení informátora, kterým byl úředník Brna-střed Petr Kosmák, později obviněný a dnes nepravomocně odsouzený v kauze Stoka za to, že se podílel na manipulacích s veřejnými zakázkami po boku exmístostarosty městské části Jiřího Švachuly (dříve ANO).

Líčení v případu exkriminalisty Machaly pokračuje příští týden. „S dalšími návrhy na důkazy se soud vypořádá a shledá je jako důležité, či ne. Samozřejmě vše řádně odůvodní, jak mu to krajský soud vysvětlil,“ neodpustil si Chochola další ze štiplavých poznámek.

Informátor? Ne, zloděj aut

Ve stejné budově městského soudu si naopak ve středu jiný elitní brněnský policista Miloš Veselý vyslechl čtyřletý trest vězení za podobná pochybení, která jsou kladena za vinu Machalovi. I on vinu odmítá a brání se víceméně stejně – nešlo o krádeže, ale o spolupráci s informátorem.

Jenže právě tahle „klasická policejní komunikace“ se pro soud stala hlavním důkazem k vynesení tvrdého trestu za zneužití pravomoci úřední osoby, legalizaci výnosů z trestné činnosti či zpronevěru.

Podle obžaloby totiž Veselý předával citlivá data z policejních databází o kradených autech „informátorovi“ Milanu Burnekovi, který byl přitom v minulosti odsouzený právě za krádeže vozů. Zejména šlo o zprávy, zda mají vytipovaná auta vyhledávací systémy, jež ukazují jejich aktuální polohu.

Veselý přitom tvrdil, že mu Burnek při pátrání pomáhal. Expolicista i jeho spoluobžalovaný Miroslav Gold, který dostal podmínku, se na místě odvolali.