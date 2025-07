Přivítejme CHKO Soutok. Slibuje šetrnější zemědělství i snazší boj s komáry

Lokalita na Břeclavsku a Hodonínsku s přezdívkou Moravská Amazonie je významná zejména rozlehlostí lužních lesů, ve střední Evropě se dokonce jedná o rekordmana. Kromě unikátní krajiny se tu však nachází i velké množství rostlin a živočichů. Příkladem je nejbohatší populace motýlů nesytek v Česku či 140 druhů hnízdících ptáků, mezi něž patří třeba orel královský.

Po pořádném dohledu ekologové volali opravdu dlouho. „Trvalo tři čtvrtě století od prvních úvah o zavedení ochrany Moravské Amazonie po okamžik, kdy se stává skutečností. Jde o významný milník české ochrany přírody i pro příhraniční region. Je dobře, že se vyhlášení neuspěchalo, a zároveň se ani nerozplynulo do ztracena, jako již mnohokrát předtím,“ podotýká Eliška Vozníková z hnutí Duha.

Jaké reálné dopady to přináší? MF DNES mapuje přehled toho, co v jižním cípu Moravy u hranic s Rakouskem a Slovenskem nově platí.

1 Stop karavanům i táborákům

Turisté, kteří do Soutoku za unikátní přírodou zamíří, by primárně měli dodržovat to, na co jsou zvyklí z pobytu v podobných lokalitách, tedy ohleduplnost a šetrnost k okolní krajině. I tak pro území se statusem CHKO platí pár pravidel navíc.

Tím hlavním je zákaz vjezdu motorových vozidel mimo silnice a vyznačené cesty, což Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny zdůrazňuje zejména v souvislosti s karavany. „V poslední době je mezi lidmi oblíbené, že s obytňákem zajedou někam do lesa a tam tři dny nocují. Tady to možné není,“ upozorňuje.

Přespání, a to jak ve stanu, tak třeba formou bivaku, však zůstává bez omezení. „Lidé by u toho ale samozřejmě neměli zakládat oheň, výrazně upravovat místo, kde staví přístřešek ani zanechávat odpad,“ jmenuje Pešout. A dodává, že ačkoliv je lokalita k přenocování otevřená, je nutné brát v potaz, zda se nejedná o soukromý pozemek.

Jinak lidé mají šanci se volně pohybovat po celé oblasti, vyjet tam mohou i na kole nebo třeba na koni. Stejně tak se nic nemění na možnosti rybaření a sběru hub, lesních plodů i jiných rostlin, samozřejmě kromě těch chráněných.

2 Dvě stávající obory a dost

Na asi 125 kilometrech čtverečních, na nichž se Soutok rozkládá, lze nalézt řadu kulturně významných památek. Sám Pešout zdůrazňuje, že i zaměření na stávající stavby je na rozdíl od národního parku jedním z cílů CHKO.

„Samozřejmě ochrana přírody je primární, ale nesmíme opomíjet ochranu kulturního dědictví,“ popisuje. Spadají do něj třeba části Lednicko-valtického areálu, zámeček Pohansko nebo Lány.

V oblasti se nacházejí také dvě obory, Kančí a Obelisk. Ačkoliv jejich fungování nový status nezasáhne, další už v oblasti podle pravidel nevzniknou. Zato pro turisty vyroste Dům přírody v Břeclavi, konkrétně v části tamního zámku. Postupně se tu objeví i vzdělávací, informační a kulturní centrum.

3 Šetrné zemědělství je klíč

Jedním z hlavních důvodů pro vyhlášení CHKO je možnost lépe koordinovat hospodářství a zemědělství. To běžné totiž může mnoho druhů ohrozit. Příkladem je vyhubení motýla jasoně dymnivkového, k čemuž v roce 1999 přispělo zalesnění lokality Dlouhý hrúd. Jednoduše řečeno: z louky se stal les, což je prostředí, které zmíněnému chráněnému druhu neprospívá.

Právě k podobným zásahům by už nyní docházet nemělo. Podle intenzity ochrany je celá oblast rozdělena do čtyř zón.

„Pro první a druhou platí přísnější pravidla. Nacházejí se tam ty nejcennější lokality, louky i lesní porosty, a zemědělství či lesnictví se tu neobejde bez omezení. Farmáři nemohou bez povolení využívat chemické postřiky nebo měnit kultury, tedy třeba přetvořit louku na pole. Podobně se redukuje použití některých technologií, jako je celoplošná přípravy půdy pomocí fréz,“ přibližuje Pešout.

Přísnější zóny se ve velkém nacházejí zejména pod Lanžhotem až k hranicím a od města směrem na sever k Mikulčicím. Stejně tak jsou rozsáhlejší území okolo Lednice a Břeclavi. Ve třetí a čtvrté zóně, kde se z velké části nachází orná půda, neplatí prakticky žádná omezení. Vlastníci zemědělských a lesních pozemků v celé CHKO navíc získají nárok na dotace, které jim v šetrném hospodaření pomohou.

4 Vodovod ano, sruby ne

Ministerstvo životního prostředí i ochranáři avizovali, že CHKO nezasahuje do žádné zastavěné oblasti a jednotlivé obce tedy příliš neovlivní. Přesto vyhlášení doprovázela vlna nevole, padaly i žaloby.

Například majitele pozemků, které se nacházejí v nejpřísnějších prvních a druhých zónách, totiž nová forma ochrany oblasti skutečně omezí. V těchto místech totiž není možné bez zvláštního povolení stavět.

„Pokud se bude jednat o záměr, který je ve veřejném zájmu, tedy například vodovod, povolení je možné získat. V případě stavby nějakého soukromého srubu to ale bude problém,“ zmiňuje Pešout a dodává, že se všemi dotčenými se pokusili dojít ke kompromisu a veškeré možné potíže vyřešit.

„Měli jsme zhruba tři stovky jednání. Díky otevřené komunikaci se podařilo vyvrátit obavy a předsudky, které každou takovou změnu obvykle provázejí,“ podotýká ministr Petr Hladík (KDU-ČSL).

5 Snazší boj proti komárům

Aktivní v připomínkování byli třeba v Břeclavi. „Téměř všechny naše návrhy na úpravu linií či zonace byly vyslyšeny. Chtěli jsme od státu podpořit turistický management v oblasti a revizi hranic Natura 2000, která je pro nás klíčová,“ popisuje místostarosta Jakub Matuška (STAN).

Mluvčí města Ivana Solaříková připojila, že na podnět radnice se například z nejpřísnější první zóny do té druhé přesunulo okolí zámečku Pohansko, díky čemuž mohou v místě dále bádat archeologové. „Pro lidi z okolí by navíc mělo být pozitivní, že se vznikem CHKO se nám otevírá příležitost získat významné dotační prostředky pro boj s případnými komářími kalamitami,“ připomíná.