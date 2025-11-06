„Jedná se o jasné potvrzení, že ochrana přírody je veřejným zájmem, který má mít prioritu i do budoucna,“ míní vedoucí biodiverzitní kampaně Greenpeace ČR Marek Pytlík.
Verdikt dle něj ukázal, že návrhy na zrušení Soutoku, které obhajuje předseda Motoristů sobě a kandidát na ministra životního prostředí Petr Macinka, „jsou mimo a nemají žádné opodstatnění“.
Přitakává mu i hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL), který se před pár týdny nad výroky Macinky znepokojil v otevřeném dopise. „Není to projekt namířený proti lidem. Má sloužit jako nástroj k uchování unikátní přírodní i kulturní hodnoty oblasti,“ zdůraznil.
Nynější rozhodnutí soudu očekával. „Stejně jako u předchozích soudů se potvrdilo, že se při ustanovení tohoto typu ochrany postupovalo naprosto správně,“ konstatuje.
Ekologové se domnívají, že vlna odporu, včetně žalob lidí, kteří v oblasti vlastní pozemky, byla dirigována sponzorem Motoristů Františkem Fabičovicem. Ten na území vlastní například Oboru Obelisk či několik pozemků, u kterých se počítalo s výstavbou rodinných domů.
Soutok Moravy a Dyje zůstává chráněnou oblastí. Soud zamítl návrh poslanců ANO
„Přes 80 procent výhrad bylo vytvořených přes kopírák. Odpor ze strany hnutí ANO tak počítal, že získá místní voliče, ti ale volili ochranu Soutoku. Hnutí tak udělalo dojem leda tak na sponzora Motoristů sobě,“ hodnotí Zuzana Lenhartová, ředitelka Hnutí Duha, které se zabývá ochranou přírody.
„Soud kvůli developerským zájmům miliardáře“
Konexe Macinky a Fabičovice jsou jedním z hlavních důvodů, proč se mnozí staví proti tomu, aby resort životního prostředí připadl právě Motoristům. Napříč republikou se konalo několik protestů a ochranáři opakovaně vyzývají, aby se nová vláda tímto směrem nevydala.
„Není přijatelné, aby ministerstvo životního prostředí bylo vedeno stranou, jež získává velké peníze od miliardářů, kteří se s ministerstvem soudí kvůli svým developerským cílům v takto přírodně cenném území,“ zdůvodňuje ředitelka asociace ekologických organizací Zelený kruh Petra Kolínská a odkazuje přitom na žalobu proti vyhlášení CHKO, kterou Fabičovic podal k Městskému soudu v Praze. Tam ale neuspěl.
Říše vody a nekonečných lesů. Nová CHKO Soutok zaujme unikátní přírodou i řopíky
Unikátnost krajiny nově potvrdili také výzkumníci z Masarykovy univerzity. Poukazují na to, že současné lesy jsou svým složením velmi podobné těm, které tam byly už v době železné.
„K jejich ochraně je tedy potřeba přiměřené hospodaření a lidské aktivity. Tomu musí odpovídat i přírodě blízké lesní hospodaření bez výsadby monokultur jehličnanů a invazních druhů. To může zajistit pouze CHKO Soutok, tedy chráněné území s udržitelnými aktivitami ve veřejném zájmu přístupné lidem,“ podotýká Petr Dresler z Ústavu archeologie a muzeologie.
Dohled úředníků není třeba, tvrdí odpůrci
Určitou potřebu ochrany území odpůrci CHKO nezpochybňují, nejsou však spokojeni s tím, jakým způsobem k té současné došlo. „Ačkoliv rozhodnutí soudu respektuju, nadále se domnívám, že jde o špatné rozhodnutí. Ochrana přírody má být ve spolupráci s místními lidmi a hospodáři ve vzájemném respektu,“ vyjádřil se Fabičovic. Věří, že všichni odpůrci budou sledovat činnost ochranářů a ptát se na odpovědnost za prováděná opatření.
Například petiční výbor, který se proti Soutoku taktéž vyhrazuje, plánuje prosazovat reformu ochrany přírody v této oblasti směrem k participativnímu modelu. V takovém případě budou mít možnost o opatřeních spolurozhodovat i obce, vlastníci pozemků a místní obyvatelé.
Nynější ochrana Soutoku stačí, vyhlášení CHKO je tlačené silou, tvrdí odpůrci
„Budeme také nadále upozorňovat na to, že monopolní řízení Soutoku státními úředníky z Agentury ochrany přírody a krajiny je neudržitelným problémem – znamená vysoké náklady, byrokracii a vyloučení obcí i vlastníků z rozhodování. Jak je ostatně vidět z posledních zpráv o výskytu rekordního počtu hnízdících orlů královských, o přírodu se zde naprostá většina z nás stará vzorně a bez údajně odborného dohledu těchto úředníků,“ konstatuje mluvčí výboru Matěj Blažej.
Dialog s místními je dle šéfky poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové důležitým krokem nastupující vlády. „S lidmi se musí mluvit, a ne direktivně rozhodovat, jak to udělala Fialova vláda. Rozhodnutí soudu respektuji, nicméně bereme velmi vážně to, co sami soudci připouští – a sice že dopady na obce a vlastníky jsou významné,“ zdůraznila s tím, že verdikt tedy není černý ani bílý.