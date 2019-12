Můj soused „zabiják“. Na nebezpečné podivíny jsou policisté krátcí

Na začátku prosince našli policisté v jednom z bytů v brněnské Šámalově ulici kilogramy nebezpečných výbušnin a desítky lahviček s chemikáliemi, okolí na dva dny uzavřeli a přes 70 lidí nesmělo domů. Majitele nebezpečných látek našli mrtvého, nejspíš spáchal sebevraždu. Vyšlo najevo, že dlouhodobě trpěl psychickými problémy.

S podezřením, že může ublížit sobě nebo druhým, se přitom již dříve jeho známá Alexandra Hiermanová obrátila na policii. Řekla to České televizi.

„Když jsme se potkali, tak už mluvil o tom, že ho lidé sledují, že má pocit, že v práci má štěnice,“ popsala žena, která měla strach o něj i o jeho matku, kterou měl tehdy v péči. „Už bylo vidět, že je psychicky úplně někde jinde. Věděla jsem, že tam vyloženě už byla taková nenávist,“ popsala Hiermanová.

Policejní mluvčí Bohumil Malášek potvrzuje, že oznámení vyšetřovali. Městské části předali věc jako přestupek.

„Zjistili jsme sociální problém spojený s tímto mužem. Dali jsme tedy podnět odboru sociální péče Brna-Židenice,“ přiblížil. Matka se tak měla dostat do péče jiných rodinných příslušníků. Žádné další kroky však policie ze zákona podniknout nemohla.

Schizofrenik celé noci tloukl do topení. Pak vzal nůž

Konec října ve Znojmě: strážníci v jednu chvíli dostávají telefonáty zděšených občanů o muži v ulici Bratří Čapků, jenž se pokouší napadat kolemjdoucí. První hlídka dorazila do tří minut.

Útočník byl bosý, jen v krátkém tričku a trenýrkách, v jedné ruce nůž a v druhé kleště a křičel: „Pomoc! Zloději! Já jsem ho zabil!“ „Jelikož kladl odpor, svedli ho strážníci na zem, kde mu nasadili pouta. Zadržený měl nebývalou sílu, jako by byl psychicky zcela mimo,“ popsal tehdy útok preventista Městské policie Znojmo Petr Hladký.

To už bylo v ulici plno lidí, ale jen málo přihlížejících v té době tušilo, že je v chodbě blízkého domu zraněný starý pán, kterého sem před útočníkem ukryl muž, jenž ho zachránil před ubodáním. Senior s vážnými poraněními skončil v nemocnici, útok později policisté klasifikovali jako pokus o vraždu.

Běsnícího muže odvezli na psychiatrii. Pro jeho sousedy nic překvapivého. Vědí, že trpí schizofrenií, v minulosti bral drogy. V den útoku ho slyšeli křičet. Jedna z žen pak volala z oken, ať se všichni schovají a utečou, že něco udělá.

„Policii ale nevolali, protože to v minulosti udělali bez výsledku už mnohokrát. Zvykli si, že když se nic nestane, policie nemá možnosti, jak to řešit. Problémy s ním přitom trvaly aspoň deset let,“ popisuje Monika Proche, jedna z místních.

Osobně zná několik lidí, kteří s útočníkem bydleli ve stejném domě. Často nemohli v noci spát, protože celou noc mlátil do topení nebo řval do dvora, což se odráželo v celém vnitrobloku. „Kontaktovali i jeho mámu, která bydlela poblíž, ale ani ho nenavštěvovala. Prožívali to všichni. Pak byl vždycky dlouho klid, to bral asi léky,“ míní Proche.

Sebrat a zavřít do blázince? To neexistuje

Jak ale vysvětluje policejní komisař Petr Zámečník, není možné někoho omezit na osobní svobodě jen na základě něčího poznatku nebo obavy. „Jsou i jiné subjekty, které v daném případě mohou být nápomocny – lékař, sociálka, městský úřad, se kterými v konkrétních případech můžeme spolupracovat a hledat vhodná řešení,“ vysvětluje.

Jak dodává ředitel Městské policie Hodonín Jindřich Vašíček, opakované vyhrožování může být trestným činem a při určité míře se může takový člověk dostat i do vězení. Sousedské vztahy, co nepřekračují hranice přestupku, se ale řešit nedají. „Takové věci se předávají k projednání přestupkové komisi, případně je možné se v některých případech obrátit na občanskoprávní soud,“ přibližuje.

Duševní stav ale může posoudit jen lékař. Určitě tak není možné člověka jen tak „sebrat a zavřít do blázince“. A když už se tak stane, ani to nemusí být konečné. Své o tom ví i Vašíček.

„Na základě naší iniciativy se podařilo do psychiatrické léčebny dvakrát dostat osobu, která v Hodoníně pod vlivem toluenu obtěžuje lidi, budí veřejné pohoršení a dokonce došlo z její strany k fyzickému napadení. I když jsme v případě druhé hospitalizace dodali materiály, že jsme s tímto člověkem jen v letošním roce již více než čtyřicetkrát něco řešili, byl na vlastní žádost po několika dnech propuštěn. A vše začalo znovu. Je to beznaděj i pro nás,“ podotýká.

Jsou ale i případy, kdy se povede tragédii předejít. Takto v prosinci zadrželi kriminalisté muže z Vyškovska, který ve svém domě nelegálně držel devatenáct zbraní, z toho dva funkční samopaly. Měli informace, že je ve špatném psychickém stavu a mohl by je použít. Vyjednavači se ale včas povedlo muže přesvědčit, aby vyšel před dům.