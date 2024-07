Ženy se chovají, jak by neměly, řekl odsouzený za znásilnění. S odvoláním neuspěl

Šestačtyřicetiletý muž podle obžaloby nutil manželku od loňského července do prosince k souloži, a to až třikrát týdně. V prosinci byl zadržen a vzat do vazby, letos v květnu jej pak Městský soud v Brně poslal na tři a půl roku do vězení. Zároveň mu nařídil ochranné psychiatrické ústavní léčení a uhrazení nemajetkové újmy ve výši 300 tisíc korun.

Odsouzený se proti tomu odvolal a v úterý stanul před Krajským soudem v Brně. „Výpovědi manželky nelze přijmout jako pravdivé, jsou pouze tvrzením poškozené, že na ní obžalovaný páchal sexuální násilí,“ pronesl advokát Jiří Němec.

Následně se pustil do výpočtů, kolikrát byla žena údajně znásilněna. Nakonec došel k číslu 200. „Nedovedu si představit, že by byla žena vystavena takovému počtu nuceného pohlavního styku a nebyla fyzicky nějakým způsobem poškozena a nevyhledala lékařské ošetření,“ uvedl Němec. Ten se také dožadoval vypracování psychiatrického posudku poškozené z důvodu bájné lhavosti. V předchozím soudním jednání byl vypracován pouze psychologický posudek.

Sám obžalovaný prohlásil, že městský soud při původním rozsudku pochybil. „Vážený soude, žádám vás, abyste přehodnotil situaci, protože k ničemu závažnému nedošlo. Ještě bych podotkl, že jsem na cele s člověkem, který má stejný případ, a takových nás přibývá. Ženy se chovají, jak by neměly. Nevím, co se to děje. Mám tady svědky, kteří mohou dokreslit situaci až do té doby, kdy mě nařkla,“ apeloval s odkazem na svou rodinu, která byla přítomna.

Nedělejte ze sebe tak důležitou, řekl otec žalobkyni

Otec obžalovaného během jednání několikrát dával najevo, že celý případ je podle něj zkonstruovaný a tvrzení manželky jeho syna nepravdivé.

Zároveň se odvolala také poškozená, která požadovala zvýšení odškodného na 800 tisíc korun. Krajský soud však obě odvolání zamítl.

„Nebyly zjištěny žádné důvody pro zpracování psychiatrického posudku na poškozenou. Naopak bylo zjištěno, že je věrohodná a nemá sklony ke lhaní. Trest je přiměřený a ze závěru znalce z oboru psychiatrie vyplývá, že pobyt obžalovaného na svobodě bez ochranného ústavního psychiatrického léčení je nebezpečný. Rozhodnutí je konečné,“ řekl soudce Dan Krátký.

K němu po přečtení rozsudku vyčítavě vykročil otec odsouzeného, který tvrdil, že „ví, jak všechno bylo, protože tam žil devatenáct let“. Poté, co byl vyzván k odchodu, se ještě obrátil ke státní zástupkyni. „Nedělejte ze sebe tak důležitou, já jsem taky jednou něco znamenal a mám takové přátele,“ prohodil zvýšeným hlasem.