Dcerce lámal nohy, viní otce z týraní. To doktor v nemocnici, tvrdil u soudu

„S největší pravděpodobností s ní prudce od sebe a k sobě třásl, případně jí stlačoval hrudník, prudce s ní házel na postel, bil ji rukou do obličeje a dalších částí těla nebo jí kroutil končetiny,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová. Muže viní z těžkého ublížení na zdraví a týrání.

Holčička skončila v nemocnici s otokem mozku a odumřením mozkové tkáně, dále trpí křečemi a epileptickými záchvaty. „Bez neurochirurgické operace by došlo k jejímu úmrtí, čehož si musel být obžalovaný vědom s ohledem na intenzitu a způsob vedení útoku na bezbranném kojenci neschopnému se bránit,“ řekla Zámoravcová.

Muž vinu odmítl. „Svoji dceru mám rád, udělal bych pro ni cokoli,“ prohlásil. Podle jeho verze mohl děvčátku těžká zranění způsobit lékař v dětské nemocnici. „Narodila se se zakřivenou nožičkou, tak jsem s ní chodil na sádrování. Doktor nožičkou otočil a začal ji lámat,“ tvrdil před soudem Daniel O.

V šestadvaceti letech je otcem tří dětí. Dvě starší prý už několik let neviděl a k nejmladšímu z nich, které měl týrat, má zakázaný přístup. O asistovaný styk s dcerou za celou dobu vyšetřování případu nepožádal.

Muž, obžalovaný z týrání dítěte, stanul před Krajským soudem v Brně. (19. března 2024)

Vypověděl také, že ublížit jeho dceři mohl i syn jeho družky, a to podle něho v době, kdy se věnoval mytí schodů na chodbě. „Pak jsem slyšel pláč. Načapal jsem ho, jak na ni křičel a nadával. Nevím, co s ní dělal, ale začala pak mít divné stavy. Třepala se jí nožička a ručička,“ uvedl šestadvacetiletý muž.

S dcerou se prý tehdy rozhodl jet do nemocnice. „Tam mi řekli, že to jsou prdíky, tak jsem dostal kapky,“ dodal. Protože se zdravotní stav dítěte nezlepšil, vyhledal během pár hodin lékařské ošetření znovu. Tentokrát již prohlídka v nemocnici odhalila krvácení do mozku.

I družka ukázala na svého syna

Soud přečetl i výpověď družky, v níž se obžalovaného zastává. Podpořila jeho verzi, že zranění malému kojenci mohl způsobit její tehdy ještě neplnoletý syn, měl totiž milostný poměr se sestrou obžalovaného. To se však nelíbilo Danielovi O. a ani jeho partnerce, kteří vztah mezi členy v širší rodině nepodporovali.

„Od té doby začaly problémy. Mám za to, že chtěl malou zabít, aby spolu mohli být a nic je tak nespojovalo,“ dovozovala si ve své výpovědi družka Daniela O. Její syn ovšem vztah se sestrou obžalovaného i násilné jednání vůči holčičce vyloučil.

Soudní znalec uvedl, že podle jeho šetření některé zlomeniny u dítěte odpovídaly opakovanému třesení, jiné úderu nebo došlapu na končetinu. „Při normální péči by k takovým zlomeninám dojít nemohlo. Vyloučeno bylo i nedostatečné ukládání vápníku v kostech,“ řekl znalec.

Projednávání případu bude pokračovat výslechem svědků a znalců 23. dubna.