V diskuzi u videa Okamury vyhrožoval zabitím, soud muži nařídil léčbu

Případem Jiřího Matouše se nyní zabýval odvolací senát brněnského krajského soudu. Ten potvrdil dřívější verdikt Městského soudu v Brně, s nímž obžalovaný nesouhlasil. Dnešní rozsudek je pravomocný.

Matouš dostal trest dva měsíce odnětí svobody s podmínečným odkladem na zkušební dobu dvou let. Dále musí podstoupit ambulantní psychiatrickou léčbu. Soud mu také nařídil, aby omezil aktivity na sociálních sítích a internetu, kterým by se měl ve zkušební době vyhnout a s lidmi komunikovat jinými kanály.

V komentářích, které se staly předmětem trestního stíhání, například zaznělo: „Proč se s tím se....?? Prostě je spoutejte a veřejně je na ulicích uprostřed či uprostřed města nožem podřežte a je to ne??? Oni si to pak rozmyslí, moje kamarádka podržela nožem člověka byla členkou gangu v Brazílii mám i video jestli to chcete vidět, musíte ukázat sílu musíte se zvednout a něco dělat nespoléhat se na vládu ale sami udělat převrat ale ne slovy ale činy ne protesty ale zabíjením násilím vždy to tak fungovalo bez ohledu na morálku či jiné sr.....“

Další příspěvek zněl takto: „Mimochodem ty moje kamarádka žila v Brazílii a přidala se ke gangu ale ona zabíjí jen další gangstery ne nevinné lidí a to byla vždy proti zabíjení a násilí byl to takový ten klasický naivní sluníčkář ale když ji parta zlodějů okradla a zabila syna tak se přidala ke gangu který tyto lidi vyhledává (včetně pedofilů) a vraždí je často i veřejně na ulici.“

Poté, co se Matouše jeden z diskutujících odvážil zeptat, zda nepodněcuje k vraždě, Matouš napsal: „Policie jsou idioti a vůbec nezajímají nejsi první kdo mě nahlašuje na policii kterou to zajímat nebude natož YouTube komentář já už toho napsal tolik že už bych musel být ve vězení několikrát nebo minimálně na výslechu na kterém jsem byl myslím dvakrát a stejně mě to nezajímá protože jsem s nima vyj.... tak že na mě nic neměli a udělal jsem z nich šašky ale dobře dám ti munici policie, přijdu si pro tebe zjistím si kdo jsi a zabiju tebe i tvé děti nožem ALLÁHU AKBAR LA ILLAHA ILALLAH MUHAMADRASUALLAH HAMDULILLAH SUBHAMALLAH SALALLAH ALLAH BLABLALAH. ISIS VICTORIA !!!!!!!!!!!!!!“

Soudce Jaroslav Pálka považuje trest výchovného charakteru za varování.

Právník obžalovaného Marek Uhlíř s trestem nesouhlasil a odvolání odůvodnil tím, že v případě komentářů nelze mluvit o vzbuzení obavy u diskutujících. „Některé komentáře nenaplňují intenzitu, kterou požaduje trestní zákoník tak, aby byly společensky škodlivé,“ řekl Uhlíř.

Kromě toho zmínil i další důvody podání odvolání. Za nepřiměřené považuje omezení, aby se obžalovaný po dobu zkušební doby zdržel komunikace na sociálních sítích, protože je to velkou součástí jeho života.

Uhlíř se vrátil také ke znaleckému posudku, podle kterého byly ovládací schopnosti obžalovaného podstatnou měrou sníženy, nebyl proto schopný dohlédnout na následky.

Státní zástupkyně ovšem namítala, že se všemi zmíněnými okolnostmi se už městský soud v rámci hlavního líčení vypořádal. Podle ní měl obžalovaný sníženou ovládací schopnost, ne však vymizelou, a tak ho lze považovat za trestně odpovědného.

Krajský soud dal za pravdu státní zástupkyni a odvolání zamítl. „Z celého textu nevyplývá, že by mělo jít o básnický nebo umělecký výtvor. Odvolací soud nepovažuje námitky obžalovaného za odůvodněné a ztotožňuje se plně s předešlými závěry,“ řekl Pálka.