Zemanovi stačí od Bartíka omluva dopisem, na pěti milionech trvá dál

Prezidentská kancelář žaluje Svatopluka Bartíka (dříve Žít Brno) kvůli ochraně osobnosti. Spor dnes pokračuje u Městského soudu v Brně.

Na žádost prezidentova advokáta Marka Nespaly soud zrušil část původní obžaloby. „Po seznámení se s facebookovým profilem Svatopluka Bartíka už můj klient nepožaduje zveřejnění omluvy na Facebooku. Ale trváme na doručení omluvy formou dopisu,“ řekl Nespala soudci Radku Malenovskému.

Bartík proti tomu neměl námitky. Na odškodném ve výši 5 milionů korun Zemanova strana stále trvá.

Bartíkův advokát soudu řekl, že částka 5 milionů korun je pro žalovaného likvidační. Únosná výše odškodného by pro Bartíka byla do 50 tisíc korun. „Můj klient nemá movitý majetek, žádné finanční rezervy, dluh u banky a platí výživné na dvě děti. Žije jen z toho, co vydělá,“ zmínil Pavel Uhl.

Bartík v roce 2017 napsal na Facebook, že Miloš Zeman má neléčenou rakovinu a do několika měsíců umře.

Zveřejněním příspěvku se Bartík podle prezidentské kanceláře mohl dopustit pomluvy a poškozování cizích práv. Podala proto na politika trestní oznámení a také se obrátila na soud se žalobou na ochranu osobnosti.

Policie věc odložila a Hrad si na to neúspěšně stěžoval u dozorujícího státního zástupce. Podle Nejvyššího soudu však měla policie právo trestí oznámení odložit.

Zemanova strana se nově odvolává také na článek Deníku N s titulkem: „Co prozradila chyba Facebooku: bývalý radní tajně zesměšňoval Zemana, který ho žaluje za pomluvu.“

Podle prezidentské kanceláře článek potvrzuje Bartíkův zlý úmysl a subjektivní stránku věci. Na to Bartík reagoval, že pokud se má soudit objektivní strana sporu a objektivní skutečnosti, není subjektivní stránka podstatná.

Na dnešním líčení rovněž vypovídal soudní znalec z oboru lékařství Pavel Šlampa, na žádost Zemanova advokáta však bez přítomnosti veřejnosti. A to z důvodu ochrany soukromí ve vztahu k informacím o prezidentově zdravotním stavu.

„Setrváváme na podané žalobě, dosavadní dokazování i výslech znalce jednoznačně potvrdily, že u pana prezidenta rakovina nikdy nebyla,“ oznámil novinářům Nespala.

Na otázku, zda by měla veřejnost mít ze zákona právo znát zdravotní stav kandidáta na úřad prezidenta, Zemanův advokát opáčil: „To není otázka na mě. Ale já si myslím, že by to byla diskriminace.“

Prezident se pomočoval a pletl si fakta, uvedl Bartík

Bartík připomněl, že Zeman před svým druhým zvolením prezidentem přes opakované sliby odmítal zveřejnit svůj zdravotní stav. Poté vyjmenoval příčiny, které jej k informaci o Zemanově rakovině vedly.

„Ve chvíli, kdy působil velice nezdravě, na veřejnosti při vystoupeních se klátil, pomočoval, mluvil pomalu, pletl si slova, pletl si fakta. Zároveň ve chvíli, kdy tvrdil, že vyléčil cukrovku, což dnes i pan znalec uznal, že je úplně nemožné. Ve chvíli, kdy se v té době začala krátce po volbách skládat vláda a on během toho překračoval ústavní zvyklosti. Ve chvíli, kdy jednal v rozporu s tím, jak sám říkal, že postupovat bude a učinil tak samotné sestavování vlády nelogickým a právně rozporuplným. V souběhu těchto okolností má výjimečně občan státu jakožto zaměstnavatel prezidenta právo být informován, jaká je realita, kterou prezident veřejnosti tajil,“ prohlásil Bartík.

Ten se údajně informaci o rakovině dozvěděl a „po jistém ověřování zveřejnil.“

„Sám pan znalec dnes připustil, že existuje pravděpodobnost vyléčení (rakoviny) i v těchto případech. A já panu prezidentovi stejně jako jiným lidem přeju, aby se z takové nemoci vyléčil,“ podotkl Bartík.

Hlavní várku informací o Zemanově stavu podle něj soudnímu znalci doručil prezidentův kancléř Vratislav Mynář. „A to je člověk, který je jednak pozitivně zaujat vůči svému příteli a zaměstnavateli, a druhak je negativně zaujat vůči mně, což ukázal, když neúspěšně naléhal na tehdejšího ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO), aby kvůli mně podal stížnost na Nejvyšší soud,“ oznámil Bartík.