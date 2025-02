Kamarád mu vyhodil potkana z okna, tak ho bodl šroubovákem. Dostal 11,5 roku

Osudný večer loni v březnu trávil Horecký s kamarády ve vinném sklípku. „Okolo osmé hodiny večerní po předchozí slovní rozepři fyzicky napadl poškozeného a se slovy ‚zabiju tě‘ jej zezadu povalil na postel, zaklekl na něj a minimálně pětkrát ho udeřil pěstí do hlavy,“ popsal státní zástupce Milan Richter.

„Poté uchopil šroubovák, který měl obžalovaný zapíchnutý v polystyrenu u své postele, a s cílem usmrtit zaútočil na poškozeného. Bodl ho do čela, levého stehna, krku a ramene,“ pokračoval Richter s tím, že se poškozenému povedlo útočníkovi utéct.

Za útokem pravděpodobně stál i alkohol a marihuana. K jejich užívání má podle znaleckého posudku Horecký blízko.

Útok ostatně ve své výpovědi Horecký přiznal, šroubovák měl ale podle něj jako první použít poškozený. „Asi dva dny před tou událostí jsem se v noci vzbudil a viděl jsem poškozeného, jak je zase opilý. Když jsme se ten večer znovu pohádali, vzpomněl jsem si na to a skočil jsem po něm,“ vypověděl Horecký.

V průběhu napadení podle něj poškozený odněkud vytáhl šroubovák. „Bodl mě do ruky. Ten se mi povedlo vytrhnout a bodl jsem ho do stehna a pak bohužel do krku. Mířil jsem sice do ramene, ale on sebou škubl, takže jsem se netrefil. Nechtěl jsem ho zabít,“ dušoval se Horecký.

Poškozený ale viděl celou situaci trochu jinak. „Dostrkal mě až k posteli, bušil do mě pěstmi a pak mě začal bodat šroubovákem. Byl jsem celý dopíchaný,“ popsal.

Za pokus o vraždu hrozilo Horeckému 10 až 18 let vězení. Soudní senát v čele s Milošem Žďárským nakonec sáhl k trestu, který je mírně nad spodní hranicí. Kromě vězení Horeckému soud nařídil i protialkoholní léčbu a náhradu škody pojišťovně.