Za pašování kokainu dostal muž devět let, pomáhali mu dva automechanici

14:36

Pět set korun za každý přivezený gram získával Tomáš Slovák, který se přiznal, že opakovaně pašoval kokain z nizozemského Eindhovenu do Česka. Drogu ukrýval ve svém autě v nádržce na kapalinu do ostřikovačů. Krajský soud v Brně ho poslal na devět let do věznice se zvýšenou ostrahou.