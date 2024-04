Muž pašoval kokain v nádrži na kapalinu do ostřikovačů, vyndávali ho mechanici

Obžalovaný se k pašování přiznal, s některými body obžaloby však nesouhlasí. Rozporuje hlavně množství prodaného kokainu jednotlivým dealerům a také zapojení lidí z nizozemského motorkářského klubu do jeho prodeje.

Tvrdí, že mu drogu prodával známý, kterého poznal, když v Holandsku chvíli žil. „Chodil jsem tam na párty, kde se kokain užíval. Věděl jsem, že ho tento člověk má. A když jsem potřeboval, obrátil jsem se na něj,“ vypověděl Slovák.

V roce 2021 pak Nizozemce opět kontaktoval, tentokrát už s úmyslem drogu pašovat do Česka, a domluvili se na první předávce. Za gram kokainu zaplatil 45 euro, tedy asi 1 100 korun, a drogu převezl v malých válečcích schovaných v nádrži na kapalinu do ostřikovačů.

Marže činila 500 korun za gram

Po příjezdu do Brna se spojil se svým známým automechanikem, který mu pomohl válečky s kokainem vytáhnout. „Bylo jich tam do deseti kousků. Nevěděl jsem, co v nich je, ale došlo mi, že to není v pořádku. Proto když přijel popáté, už jsem to nechtěl dělat,“ vypověděl v přípravném řízení automechanik Jan Bartl.

Po jeho odmítnutí pomohl Slovákovi jejich společný známý, který má také autoservis. Nádržku s balíčky kokainu vyndával z auta ve dvou případech. Oba vypověděli, že si s obžalovaným dali lajnu kokainu.

Okolo pašované drogy se vytvořila vcelku rozsáhlá dealerská síť, v níž se točily statisíce korun. Další z obviněných kupoval od Slováka kokain za 1 600 korun za gram, dál ho přeprodával o tisícovku dráž. Marže pro pašeráka činila 500 korun. Poslední obviněný dealer nevypovídal, ale s vinou souhlasí.

Oba automechanici jsou obviněni z účasti na trestném činu, dealeři přímo z trestného činu. Před soudem se všichni čtyři přiznali a souhlasili s uzavřením dohody o vině a trestu. O nich se bude rozhodovat odděleně, zatímco Slovákovi hrozí za nedovolené nakládání s omamnými látkami ve velkém rozsahu osm až dvanáct let za mřížemi. Soud s ním bude pokračovat 15. května.

Kokain užívá asi 60 tisíc Čechů

Případy pašování drog z Nizozemska do Česka nejsou podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila (ODS) ojedinělé, současné cesty se však budou měnit.

„Evropská unie letos vydala miliardy eur na zastavení pašování přes holandské a belgické přístavy. Můj odhad je, že se byznys přesune do ruského Petrohradu, a z něj po souši či letecky do zemí EU,“ uvedl Vobořil pro iDNES.cz.

Poslední česká data z roku 2020 ukazují, že si kokain alespoň jednou za rok dá asi 60 tisíc lidí. Podle protidrogového koordinátora je vyšší koncentrace ve velkých městech včetně Brna. „Aktuální počty budou na podobné úrovni. Důležitá je věková skupina 15–34 let, v níž je podíl uživatelů proti průměru víc než dvakrát vyšší,“ přibližuje Vobořil.

Zmínil také, že zatímco kokain slouží spíš jako party droga, více lidí je závislých na pervitinu. Jinak v Česku dominují alkohol, léky a konopí. „Pak zde máme celou řadu nových látek každý rok. V poslední letech narůstají ty, které jsou nebo byly v šedé zóně, jako HHC a kratom. Zároveň jsou tu chemické látky podobné amfetaminům, například Mefedron, a pak ty, které přicházejí z Asie, zejména z Číny a Indie,“ zmiňuje.