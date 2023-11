Proboha, co jste to za otce, divil se soudce. Muž dostal za týrání synů osm let

Hlavními důkazy se pro soud staly výpovědi obou chlapců, kteří podle psychologického posudku popisy činů nijak nezkreslili a skutečně je prožili. Předseda senátu Dušan Beránek uznal jen jednu polehčující skutečnost, a to fakt, že Mário K. předtím nikdy nestál před soudem.

Státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová navrhovala sedmiletý trest, soud jej však ještě zvýšil. „Měl jste se starat o chlapce, na které se vykašlala matka. Těm chlapcům jste zůstal jen vy, jejich otec, osoba, která měla být jejich záštitou, u které najdou teplou náruč. Místo toho u vás zažívali velmi negativní, depresivní, tyranizující prostředí. Proboha, co jste to za otce,“ prohlásil Beránek.

Vedle výpovědí hochů hrály důležitou roli znalecké posudky, které potvrdily fyzickou i psychickou újmu obou chlapců, a také svědectví pedagogických pracovníků ohledně staršího z nich. Ti si všímali zranění i toho, že si chlapec nenosí do školy svačiny. Časem začal brát jídlo spolužákům, kteří mu jej poté sami nosili z domu.

Kvůli hladu se také starší z bratrů vypravil v noci na loupežnou výpravu do obchodu, kde se snažil ukrást jídlo pro sebe a mladšího sourozence. Díky následnému zásahu policie, která si všimla známek týrání, se případ začal řešit. Lékaři u obou hochů odhalili několikačetná poranění, podvýživu či chudokrevnost.

Podle soudu docházelo k týrání od září 2020 do srpna 2021. „Sama matka řekla, že chlapce opustila v listopadu 2020 a žádného podobného chování si tehdy nevšimla,“ poznamenal Beránek. Začátek zmíněného období tak byl určen podle zlomeniny jednoho z hochů.

„Případ mě překvapil. Měli tak strašný hlad, že se dítě ve věku sedmi let rozhodlo v noci zajít vyloupit obchod. S tím jsem se ještě nesetkala,“ podotkla státní zástupkyně Zámoravcová, která přitom podobný případ neřeší poprvé. Zmínila také sofistikovanost týrání, udivily ji dřepy s knihami na rukou. Když chlapcům kniha spadla, otec je zbil.

Otec podle rozsudku syny fyzicky trestal i za drobné prohřešky, on sám tvrdil, že je trestal mírně a přiznal jen bití vařečkou. Před soudem se oháněl tvrzením, že chlapce tvrdě trestal jejich strýc Patrik K., o němž není známo, kde nyní pobývá. „I kdyby to tak bylo, musel jste to jako otec vidět a měl jste zasáhnout,“ pronesl soudce Beránek. Ten přiřkl oběma chlapcům také 100 tisíc korun jako nemajetkovou újmu.