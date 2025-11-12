Mezi nohama zachytila cizí ruku. Za osahávání ve vířivce dostal muž podmínku

Událost se stala v brněnském Aquaparku Kohoutovice. Kutálek se podle obžaloby po příchodu do prostorné a nepříliš obsazené vířivky posadil do bezprostřední blízkosti poškozené a začal se jí pod vodou dotýkat na intimních místech.
Žena si kvůli bublinkám zpočátku nebyla jistá, s čím přišla do kontaktu, ale poté, co si všimla odsouzeného, si sáhla mezi nohy a zachytila jeho ruku. Incident okamžitě nahlásila přítomnému plavčíkovi a požádala o přivolání policie.
Na základě sesbíraných důkazů, jako byl kamerový záznam zachycující reakci poškozené, její výpověď i svědectví plavčíka, udělil Městský soud v Brně Kutálkovi pětiměsíční trest s podmíněným šestnáctiměsíčním odkladem za výtržnictví. Muž ovšem svou vinu po celou dobu popírá s tím, že se ženy dotkl maximálně mimoděk, a proti rozhodnutí se odvolal.
„Kdybych se přiznal k něčemu, co jsem neudělal, a přijal bych zrušení podmíněného trestu, byl bych na tom lépe. Ale to nemohu udělat,“ odkazoval se Kutálek u středečního odvolacího řízení na fakt, že za přiznání by mu hrozilo mírnější potrestání.
Porušení individuálních práv i veřejného pořádku
Obhajoba se pak zaměřila spíše na klasifikaci spáchaného činu. „I kdyby se věc stala tak, jak byla popsána, nešlo o narušení veřejného pořádku, ale pouze individuálních práv,“ uvedl obhájce Richard Spíšek.
Obžaloba viděla odvolání jako nedůvodné a trvala na jeho zamítnutí. Brněnský krajský soud jí nakonec dal za pravdu a původní rozsudek potvrdil.
„Dokazování u městského soudu proběhlo v nejširším možném rozsahu. Poškozená vypovídala konstantně a informace, které uvedla, byly shodné s tím, co říkala hned po oznámení události na místě. Kamerový záznam z aquaparku sice nezobrazuje přímo osahávání pod vodou, obsahuje ale reakci poškozené,“ zdůvodnila rozhodnutí předsedkyně odvolacího senátu Monika Staniczková.
Vyjádřila se také k udělenému trestu. „Vzhledem k tomu, že se trestný čin odehrál na veřejném místě, jde jak o porušení individuálních práv poškozené, tak i veřejného pořádku. V případě doznání by odsouzený dostal pouze trest veřejně prospěšných prací, po jejichž vykonání by mu záznam z trestního rejstříku zmizel. Kvůli jeho přístupu je ale potřeba přistoupit k přísnější sankci,“ vysvětlila Staniczková.