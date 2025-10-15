Střílel i prodával drogy. Soud muž neobměkčil ani snahou vychovávat dceru

Obhájce zdůvodnil odvolání proti červnovému rozsudku Okresního soudu v Blansku tím, že šestiletý trest je nepřiměřeně přísný.
„Zkrácení trestu by určitě mělo pozitivní dopad na nápravu obžalovaného a na výchovu jeho nezletilé dcery,“ prohlásil advokát v úvodu jednání u Krajského soudu v Brně. „Jak už řekl pan obhájce, chci vychovávat svou dceru a udělat něco se svým užíváním drog,“ apeloval sám Ondřej M.
Obžaloba naproti tomu zdůrazňovala, že muž spáchal již šest trestných činů, mezi něž patří nedovolené ozbrojování, výroba a nakládání s omamnými látkami či těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.
„Do jednoho ze svých trestů jste nastoupil v době, kdy jste již věděl, že budete otcem. Jednou jste také porušil ve vašem případě velmi mírnou dvouletou podmínku. Jak mi to vysvětlíte?“ tázala se obžalovaného předsedkyně senátu Hana Kleinová. Muž v reakci označil své jednání za účinek omamných látek.
Žádné z jeho prohlášení však soud o oprávněnosti odvolání nepřesvědčilo. Zamítnutí zdůvodnil především vážností spáchaných činů a rozsáhlou trestní minulostí obžalovaného.
„Výše trestu se pohybuje v polovině možné trestní sazby, sankci tak lze považovat ještě za relativně mírnou,“ uvedl přísedící soudce Aleš Dufek. Ondřej M. má ještě možnost podat dovolání k Nejvyššímu soudu, to však nemá odkladný efekt pro nástup do výkonu trestu.