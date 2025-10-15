Střílel i prodával drogy. Soud muž neobměkčil ani snahou vychovávat dceru

  16:46,  aktualizováno  16:46
S nelegálně drženou pistolí opakovaně střílel na veřejnosti, vyráběl a prodával drogy, navíc pod vlivem návykových látek způsobil dopravní nehodu s těžkým zraněním a ujel. V jednom případě pak ujížděl před policií. Ondřej M. z Blanenska byl kvůli tomu odsouzen na šest let, při dnešním odvolání neobměkčil soud ani touhou vychovávat dceru.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Obhájce zdůvodnil odvolání proti červnovému rozsudku Okresního soudu v Blansku tím, že šestiletý trest je nepřiměřeně přísný.

„Zkrácení trestu by určitě mělo pozitivní dopad na nápravu obžalovaného a na výchovu jeho nezletilé dcery,“ prohlásil advokát v úvodu jednání u Krajského soudu v Brně. „Jak už řekl pan obhájce, chci vychovávat svou dceru a udělat něco se svým užíváním drog,“ apeloval sám Ondřej M.

Zdrogovaný muž boural, nepřipoutaná žena zemřela. Mohli za to oba, řekl soud

Obžaloba naproti tomu zdůrazňovala, že muž spáchal již šest trestných činů, mezi něž patří nedovolené ozbrojování, výroba a nakládání s omamnými látkami či těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

„Do jednoho ze svých trestů jste nastoupil v době, kdy jste již věděl, že budete otcem. Jednou jste také porušil ve vašem případě velmi mírnou dvouletou podmínku. Jak mi to vysvětlíte?“ tázala se obžalovaného předsedkyně senátu Hana Kleinová. Muž v reakci označil své jednání za účinek omamných látek.

Kamionem naboural devět aut, na útěku další ukradl. Soud mu nařídil ústavní léčbu

Žádné z jeho prohlášení však soud o oprávněnosti odvolání nepřesvědčilo. Zamítnutí zdůvodnil především vážností spáchaných činů a rozsáhlou trestní minulostí obžalovaného.

„Výše trestu se pohybuje v polovině možné trestní sazby, sankci tak lze považovat ještě za relativně mírnou,“ uvedl přísedící soudce Aleš Dufek. Ondřej M. má ještě možnost podat dovolání k Nejvyššímu soudu, to však nemá odkladný efekt pro nástup do výkonu trestu.

Autor:
Vstoupit do diskuse