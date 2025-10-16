Policejní ajťák pomáhal s prodejem steroidů, zopakoval soud původní verdikt

Právě výpověď odsouzeného dealera Davida Ondry se snažil obhájce souzeného pracovníka policie znevěrohodnit.
„Bylo by potřeba bezpodmínečně prokázat, že měl můj klient konkrétní představu o trestné činnosti. Výpověď svědka Ondry je ale rozporná a jeho tvrzení se v čase měnily,“ uvedl obhájce.
Tvrdil, že je obžaloba postavená čistě na jeho sděleních a že právě kvůli nedostatkům v Ondrově výpovědi odvolací soud původní rozsudek zrušil.
„Setrvávám na svém stanovisku, že jsem činy, které jsou mi přičítány, nespáchal,“ odmítl muž u soudu jakoukoliv vinu.
Bývalý policejní ajťák kryl známému kšefty se steroidy, dostal podmínku
Podle obžaloby R. Š. obstarával Davidu Ondrovi za úplatu šifrované mobily a notebooky. S jejich pomocí si pak zajišťoval objednávky anabolických steroidů a psychotropních látek ze zahraničí. Dále podle spisu pomáhal Ondrovi s legalizací jeho příjmů z trestné činnosti, například pro něj vytvářel fiktivní faktury.
Krajský soud v Brně však výtky nepřesvědčily a znovu obžalovaného R. Š. uznal vinným. „Vycházeli jsme nejen z výpovědi svědka, ale rovněž z listinných i dalších důkazů, které dokládají obsah komunikace mezi obžalovaným a Davidem Ondrou. Svědkova sdělení jsou tak věrohodná a v souladu s dokazováním,“ zdůvodnila rozhodnutí předsedkyně senátu Soňa Nováčková.
Pomáhal maskovat prodej steroidů známému z posilovny, soudí ajťáka policie
Soud zopakoval svůj původní verdikt z letošního května a R. Š. udělil tříletou podmínku se zkušební dobou čtyři roky, povinnost zaplacení 100 tisíc korun a propadnutí části jeho zlatých svitků a stříbrných mincí.
Obžalovaný se hned na místě prostřednictvím obhájce odvolal, případem se tak znovu bude zabývat Vrchní soud v Olomouci.