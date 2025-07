„Nikomu jsem nechtěla ublížit, jen jsem se bránila,“ hájila se šestašedesátiletá žena.

Hádka podle ní začala už v restauraci, kam dvojice šla se společnými kamarády na pivo. Vše odstartovalo tím, že obžalovaná osočila muže z krádeže jejích kuřecích stehen a čokolády, které dal údajně své bývalé přítelkyni, aby se k němu vrátila.

Z restaurace se skupina kamarádů přemístila do rodinného domu v ulici Černovičky, kde společně bydlí. Muž, který byl rozrušený z poznámky o bývalé přítelkyni, začal Danuši V. mlátit a nadávat jí. Ona jej podle obžaloby bodla kuchyňským nožem do zad a poté do boku, čímž zasáhla jeho plíci. Muž zraněním na místě podlehl.

Soudní znalec uvedl, že obžalovaná má rozvinutý typ závislosti na alkoholu, po incidentu jí bylo naměřeno 1,1 promile alkoholu. „Měla jsem čtyři piva a dva panáky jablečného jelzina,“ přiznala ve výpovědi.

Nejsem agresivní, ráda se bavím, řekla soudu

U soudu žena tvrdila, že si některé události nepamatuje. „Mazala jsem si zrovna nožem chleba paštikou, když mě udeřil pěstí. Mlátil mě i na zemi a kopal. Mám silnou artrózu, takže mě to bolelo a snažila jsem se jen bránit,“ popisovala. „Můj přítel Milan se mě zastal a taky dostal pěstí, skončil s roztrženým obočím,“ přiblížila vyhrocenou situaci.

Čtyřčlenná skupina kamarádů, která společně žila, mezi sebou měla složité vztahy. „Danuše mého tátu sice využívala pro peníze, ale pořád byla lepší než jeho bývalá přítelkyně Renata. Danuše mu uměla být i psychickou oporou, ale když se opila, tak bývala hádavá,“ vylíčila dcera zesnulého.

„Podle odborných znalců má žena smíšenou poruchu osobnosti a vykazuje emočně nestabilní a impulzivní rysy,“ shrnul soudce Martin Vrbík posudky.

Danuše V. byla již v minulosti několikrát trestána, naposledy v roce 2016 za to, že nevěnovala dostatečnou péči dítěti. „V dětském domově mě týrali, já se snažím na špatné věci zapomenout a zapojit se do normálního života. Nejsem agresivní, jsem veselá a ráda se bavím,“ prohlásila.

Soudní jednání bylo odročeno na půli srpna, kdy budou vypovídat další svědci. Poškození žádají náhradu škody ve výši přes 200 tisíc korun. Obžalovaná zůstane ve vazbě, za vraždu jí hrozí vězení v délce 10 až 18 let.