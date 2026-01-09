Žena musí platit za nahlášení bomby, prodejci potravin se odškodné zdá nízké

Okresní soud uložil ženě zaplatit sankci 44 tisíc korun. Kromě toho má uhradit náklady státu spojené s výjezdem policie, které v součtu činí přes 5 tisíc. Dalších víc než 10 tisíc korun pak má žena zaplatit prodejci potravin jako náhradu škody za ušlý zisk v době, kdy musela být prodejna kvůli bezpečnostní hrozbě uzavřena.
Právě výše odškodného pro obchodníka se stala předmětem odvolání u brněnského krajského soudu. Prodejce požadoval doplatit rozdíl do stanovené škody ve výši téměř 95 tisíc korun, přičemž argumentoval především znehodnocenými zásobami, které musel podle svých slov zlikvidovat.
Odvolací senát však tento nárok zamítl. Podle soudu řetězec dostatečně neprokázal výši tržeb z minulých let ve stejném období ani to, proč muselo být dotčené zboží zlikvidováno a nebylo možné jej prodat v následujících dnech. Zbytek nároku tak musí poškozená firma vymáhat v občanskoprávním řízení.
Policie upozorňuje, že podobná oznámení o výbušninách nelze podceňovat, a to ani v případech, kde se ukážou jako lichá. „Dopředu nikdy nemůžeme vědět, že jde o planý poplach. Musíme postupovat tak, jako by se na místě výbušnina skutečně nacházela,“ poznamenal policejní mluvčí David Chaloupka.
Podle něj jde vždy o složité rozhodování, při němž je nutné vyhodnotit věrohodnost informací a zvolit taková opatření, která ochrání veřejnost, ale zároveň nebudou příliš omezovat běžný život obyvatel.