O rozsudku Krajského soudu v Brně informoval server Novinky. Podle něj byla rozbuškou k násilí domluvená svatba členů dvou znesvářených klanů. Některé delikátní informace o snoubencích se totiž ukázaly být nepravdivé, což zasáhlo čest obou rodin. Právě ochrana cti měla být motivací k činu mladíka za volantem šedého SUV.
Ten do hloučku lidí ze znepřátelené skupiny, v němž bylo i nejméně jedno dítě, najel v červnu rychlostí kolem 30 kilometrů v hodině. Napadení lidé stihli uskočit a nedošlo tak k žádnému zranění. Policisté mladistvého útočníka rychle zadrželi a obvinili jej z pokusu těžkého ublížení na zdraví na dvou a více lidech.
Mladík skončil ve vazbě, incident však měl pokračování. Když se v září rozhodlo o prodloužení vazby, následovala srážka dvou aut ve Vídeňské ulici, kterou podle policistů jeden řidič způsobil záměrně.
Rozepře kvůli odlišnému původu
Jádrem dlouhodobých sporů mezi romskými komunitami ve Znojmě je údajně jejich odlišný původ.
„Asi před rokem se sem přistěhovali jedni z Brna. Říká se, že jsou z Cejlu, kde jim barák někdo odkoupil a vystěhoval je sem. Ať je to, jak chce, přistěhovalých je tu každopádně několik, prý ještě ze Slovenska a Ostravy. A protože jsou různí, nebudou spolu asi nikdy vycházet,“ domnívá se žena, se kterou v létě mluvila redaktorka iDNES.cz.
Ve Znojmě to vře kvůli chování nových romských rodin, bojí se i turisté
Informace, že aktuální problémy začaly právě s příchodem nových Romů, má i místostarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo). „Místní se chovali povětšinou v pořádku a nezacházeli do takových extrémů,“ uvedl.
Radnice i na základě předchozích problémů se skupinou, která se do města přistěhovala, začala jednat s majitelem domu, který ji ubytoval. Ten po dohodě s městem rozdal výpovědi a minimálně část problémových Romů se odstěhovala do jiného bydlení v místní části Oblekovice.
Máte poslední šanci, upozornil soudce
Obviněný mladík strávil ve vazbě půl roku, minulý týden pak stanul před soudem. Veřejný žalobce Marek Vagai pro něho chtěl rok vězení, soudní senát v čele s Martinem Hrabalem však nakonec udělil dvouletý trest podmíněně odložený na tři roky, spojený s dohledem probačního úředníka a nutností nastoupit na program zaměřený na prevenci páchání trestné činnosti.
Topení školáka se řeší jako přestupek, znojemskou plovárnu pohlídá ostraha
„Zásadní při trestání mladistvých je snaha o změnu chování. Proto se nám jeví podmínka lepší. Možná obžalovaný podmínku nevnímá jako trest, ale opak je pravdou. Bude to pro něj znamenat tu zásadní okolnost, zda se ve zkušební době osvědčí a bude žít řádným životem, nebo ne. A pokud ne, jsou tu ve hře další dva roky vězení,“ citovaly soudce Novinky.
Podle Hrabala byl pro drobného mladíka pobyt ve vazbě nepochybným varováním. Zároveň jej upozornil, aby v případě dalšího prohřešku nežadonil o poslední šanci. „Tu poslední šanci jste dostal teď,“ oznámil Hrabal.
30. června 2025