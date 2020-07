Za brutální zbití kamaráda poslal soud mladíky do vězení, poškozený ochrnul

Čtyři muži ve věku 19 až 24 let podle rozsudku čin naplánovali a jednali jako organizovaná skupina. Po útoku šli dokonce slavit do jedné z brněnských restaurací.

Obětí je mladý Vietnamec, kterému okolí přezdívalo Milan. Vojtěch Hlavačka, Patrik Ihm, Duc Anh Tran a Marek Vejpustek ho loni v únoru podle spisu vylákali z domu do parku v Žabovřeskách pod záminkou obchodního jednání.

Podle obžaloby útočníci mladíkovi nabídli prodej tabáku do vodní dýmky, místo obchodu ho ale napadli baseballovou pálkou a nacpali ho do auta. Přes hlavu mu navlékli igelitový sáček a odvezli ho do lesa nedaleko Bílovic nad Svitavou.

Tam ho pohodili, opětovně mlátili, kopali a zdrogovali extází. Pak bez zájmu odjeli i se 140 tisíci korun, které měl Vietnamec přichystaný na tabák.

Mladík přežil jen díky sdílené poloze přes mobilní aplikaci, v zuboženém stavu ho našli jeho kamarádi.

Vzhledem k brutalitě činu hrozilo obžalovaným až dvacet let vězení nebo výjimečný trest. Státní zástupce Petr Bejšovec pro všechny obžalované požadoval nepodmíněné tresty v horní polovině zákonné sazby ve věznici se zvýšenou ostrahou. Požadoval také propadnutí věcí, tedy auta BMW a baseballových pálek.

Poškozený nereagoval, jak očekávali

Někteří z útočníků však odešli od soudu s mírnějšími tresty. Hlavačka pobude ve vězení šest let, Tran devět a Ihm deset, což jsou tresty pod hranicí vymezenou trestním zákoníkem.

Nejtvrdší trest udělil soud Vejpustkovi, který má jít do vězení na 18 let. Rozsudek není pravomocný, všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání.

„Tři ze čtyř obžalovaných se dopustili zvlášť závažného zločinu vraždy, a to ve stadiu pokusu. Marek Vejpustek se dopustil excesivního chování, Patrik Ihm a Duc Anh Tran byli do celé situace vmanipulováni, ale jejich chování neodpovídá jejich tvrzením, že se poškozenému snažili pomoci,“ prohlásil soudce Aleš Novotný.

„U Marka Hlavačky nemůže soud klasifikovat jednání jinak než jako loupež, protože on sám v lese, kde se odehrávaly největší brutality, nebyl. Přesto to byl právě on, kdo zadával úkoly a celou ‚akci’ spoluplánoval,“ vysvětlil Novotný.

Právě Hlavačka s Vejpustkem byli podle něj strůjci činu. Podle rozsudku oni dva naplánovali, jak Vietnamce vylákají ven, oberou o peníze a zneškodní.

„Poškozený ale nereagoval tak, jak očekávali, proto došlo k dalšímu bití, surovému zacházení a zmrzačení. Další dva obžalovaní měli role řidiče a pomocníka, přičemž Ihm měl podle původního plánu být tím, kdo zasadí hlavní omračující ránu,“ řekl Novotný.

Po akci plánovali oslavu

Po odjezdu z lesa se čtyři mladíci dokonce vydali oslavovat. „V zajištěné

komunikaci ze sociálních sítí zaznělo, že taková akce si zaslouží koks (míněno kokain), luxusní restauraci a ‚štětky’. Tam že si rozdělí lup a za utržené peníze si půjdou užít,“ podotkl v závěrečné řeči zmocněnec poškozeného Miroslav Kučerka.

Obžalovaní mladí muži událost nepopírali, snažili se však svalit vinu jeden na druhého a svoji účast umenšit. Rány baseballovou pálkou přicházely podle spisu od Ihma a Vejpustka, Tran se přímo na bití nepodílel, ale zapůjčil vlastní auto a dělal řidiče.

Motivem byla podle Kučerky pomsta a řešení dluhové situace Marka Vejpustka.

„Nechtěl ji řešit konsolidací půjček, ale baseballovou pálkou. A opatřením si peněz díky kamarádům od nevinného. Všichni si museli uvědomit, co může způsobit úder pálkou, nejvíc ze všech pan Ihm, který tento sport hrál. A navíc, co může způsobit transport, bití na opuštěném místě v lese, igelitový sáček přes hlavu a co může způsobit to, že tam člověka necháte ležet,“ upozornil Kučerka.

Poškozený podle soudu přežil jen dílem obrovské náhody. „Má znetvořenou

tvář, je upoutaný na invalidní vozík, ochrnutý a hýbe jen levou rukou. Je schopný na jeden výdech vyslovit krátké slovo, jako ano nebo ne. Je zázrakem, že to všechno přežil. Dopustili se na něm obrovské brutality, která nemá obdoby. Navíc, když jsou to všechno bývalí spolužáci,“ podotkl Kučerka.

Vejpustek musí navíc uhradit odškodné dva miliony korun přímo oběti, dalšího téměř půl milionu po něm bude vymáhat zdravotní pojišťovna.